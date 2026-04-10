Jovem fratura os dois joelhos após cinto de aparelho se soltar

Uma jovem de 19 anos teve os dois joelhos fraturados após sofrer um acidente na academia Evolve, localizada na 409 Norte, no dia 1º de abril. De acordo com o relato, o caso ocorreu após o cinto do aparelho se soltar enquanto a aluna realizava a elevação pélvica, fazendo com que a carga, superior a 100 quilos, descesse de forma abrupta e forçasse as pernas da vítima contra o chão.
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Atualmente o caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia. O delegado responsável, Paulo Noritika, explica que, inicialmente, o boletim de ocorrência foi registrado apenas no dia 3 de abril (dois dias após o ocorrido) na 5ª DP, o que impossibilitou a realização de perícia no aparelho.
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Imagens das câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Logo após o ocorrido, outros alunos que estavam no local correram para prestar socorro e removeram as anilhas do equipamento.
À polícia, a jovem afirmou que utilizava uma carga com a qual já estava habituada, que já costumava a utilizar o aparelho e relatou que o cinto de segurança do equipamento se soltou durante o exercício.
A investigação segue com duas linhas principais: a possibilidade de uso inadequado do aparelho por parte da vítima e, por outro lado, a hipótese de falha na manutenção do equipamento por parte da academia.
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