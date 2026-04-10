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Luto

Três profissionais do HUB morrem na mesma semana

A instituição informa que as mortes não têm relação entre si e nem com as atividades exercidas no hospital

Não há informações sobre a causa da morte de nenhum dos profissionais - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)
Não há informações sobre a causa da morte de nenhum dos profissionais - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)

Três servidores do Hospital Universitário de Brasília (HUB) morreram entre quarta-feira (8/4) e esta sexta-feira (10/4). Nas redes sociais, o hospital publicou notas de pesar ao técnico de enfermagem Rogério Silva Dantas, a terapeuta ocupacional Isabela Brito Alves de Faria e para a enfermeira Odete Nazaré Vilhena de Macedo.

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Em nota, o HUB afirma que as mortes não têm relação entre si e nem com as atividades exercidas profissionalmente na instituição, tratando-se de uma “triste coincidência” em um período de apenas três dias.

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“Neste momento, o HUB-UnB manifesta solidariedade às famílias, amigos e colegas, e reforça seu compromisso com o acolhimento e o apoio aos colaboradores impactados. A instituição se une em luto e expressa suas condolências”, diz a nota.

Não há informações sobre a causa da morte de nenhum dos profissionais citados.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 10/04/2026 23:26 / atualizado em 10/04/2026 23:26
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