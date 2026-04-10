Vídeo: Homem preso após agrediu a ex na Asa Sul estava acompanhado da filha

Um homem de 52 anos, preso após agredir a ex-companheira, buscou a filha após as agressões cometidas na tarde desta sexta-feira (10/4) no Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no momento da prisão, o homem estava acompanhado da filha, menor de idade. Ele confessou o desentendimento com a mulher, cujo relacionamento terminou há dois anos. O homem ainda afirmou que o seu plano era se esconder na casa de um familiar, em Planaltina.

Veja o vídeo:

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As agressões aconteceram perto das 18h no meio da rua do SRTVS, na Asa Sul. Nas imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível acompanhar todo o desenrolar das agressões. O homem sai do carro e se direciona à mulher. Depois ele puxa a ex e a derruba na calçada. Logo em seguida, começa a desferir socos nela. Em dado momento, ele se afasta poucos centímetros, mas volta e chuta o rosto dela, que ficou caída no chão.

Durante as agressões, populares tentaram impedir a fuga do criminoso que, ao fugir, ainda tentou passar por cima da mulher com o veículo. Testemunhas informaram à polícia que o homem fugiu sentido Riacho Fundo. Com essa informação, a corporação intensificou o patrulhamento na região do Lago Sul e Setor de Embaixadas.

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Poucas horas após as agressões, o homem foi localizado e preso perto do Zoológico, sentido Telebrasília, pelo Grupo Tático Operacional (GTOP) do 5º Batalhão da PMDF. O homem foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Asa Sul (DEAM I), onde será autuado por tentativa de feminicídio.