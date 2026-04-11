Dois são presos por invasão de casa em Taguatinga e porte ilegal de arma

Dois homens foram presos, na madrugada deste sábado (11/4), em Taguatinga, por invadir uma casa e portar, de forma ilegal, uma arma de fogo.
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A prisão ocorreu por volta das 2h30 da manhã, na QSD 27, após moradores acionarem a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a denúncia, um indivíduo estaria invadindo diversas residências na região.
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Segundo a PMDF, após três horas de busca, os dois suspeitos foram localizados. Durante a abordagem, foi apreendida uma espingarda calibre 12 com uma munição ainda intacta. Os dois suspeitos foram conduzidos, junto com a arma, à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga).