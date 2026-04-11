InícioCidades DF
Samambaia Sul

Dez motos são guinchadas durante fiscalização em área do metrô

As motocicletas foram recolhidas nessa sexta-feira (10/4) durante a blitz realizadas na região da QS 112, perto da estação de metrô

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais checavam os veículos, para garantir a segurança dos pedestres e evitar atropelamentos pelas motos que estariam usando a área do metrô como atalho - (crédito: Divulgação/Detran-DF )
Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais checavam os veículos, para garantir a segurança dos pedestres e evitar atropelamentos pelas motos que estariam usando a área do metrô como atalho - (crédito: Divulgação/Detran-DF )

Durante uma fiscalização, 10 motos foram apreendidas nas proximidades da estação de metrô em Samambaia Sul nessa sexta-feira (10/4). A blitz mobilizada na região da QS 112 resultou em 10 veículos guinchados por irregularidades, entre elas, circulação dentro da área do metrô.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Espaços de circulação de pedestres e acesso não pode haver circulação de motocicletas. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais estavam checando os veículos ontem à noite. O intuito era garantir a segurança dos pedestres no local, evitando atropelamentos pelas motos que estariam usando a área do metrô como atalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ainda durante a fiscalização, foram identificadas motos com dívidas veiculares e outras pendências administrativas. Guinchados, os veículos foram levados para o depósito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 11/04/2026 15:05 / atualizado em 11/04/2026 15:12
SIGA
x