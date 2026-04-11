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Vítima é encontrada morta em via próxima à Brazlândia

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do DF, não foram encontrados veículos nas proximidades do local da ocorrência

18/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Incêndio na garegem do STJ. Corpo de Bombeiros no local. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
18/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Incêndio na garegem do STJ. Corpo de Bombeiros no local. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um acidente na BR-080, nas proximidades do Centro de Atendimento Juvenil Especializado (CAJE), resultou na morte de um homem, na madrugada deste sábado (11/4). Acionados às 03h54, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não encontraram veículos nas redondezas onde o corpo foi encontrado.

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De acordo com informações da CBMDF, duas viaturas foram até o local, para atender à ocorrência. Entretanto, ao chegarem lá, não conseguiram identificar qual foi a dinâmica do acidente. Até o momento, acredita-se que ele pode ter sido vítima de um atropelamento.

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A equipe acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficou responsável pelo local.

*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 11/04/2026 13:40
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