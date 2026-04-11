Projeto Mulheres no Campo abre 100 vagas; veja como participar

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente de forma eletrônica, por meio do portal oficial da Sedet-DF, entre esta segunda-feira (13/4) e 22/4 - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) reabriu o prazo de inscrições para o preenchimento de 100 vagas em cursos de qualificação profissional do projeto Mulheres no Campo.

A iniciativa visa promover um novo processo seletivo para mulheres interessadas em integrar o projeto, que busca fortalecer a capacitação profissional e ampliar oportunidades no meio rural.

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As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente de forma eletrônica, por meio do portal oficial da Sedet-DF, entre esta segunda-feira (13/4) e 22/4. Para participar, é necessário preencher o questionário on-line intitulado Formulário de Inscrição – Mulheres no Campo.

O projeto integra as ações do GDF voltadas à promoção da qualificação profissional e ao incentivo à autonomia econômica das mulheres, especialmente no contexto rural do Distrito Federal.