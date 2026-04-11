Eventos alteram trânsito na Asa Sul e em Planaltina neste domingo

O trânsito da W3 Sul sofrerá alterações por causa de um evento - (crédito: Divulgação/Dtran-DF)

Neste domingo (12/4), a Asa Sul e Planaltina recebem eventos culturais que irão alterar alguns trechos do trânsito. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) irá realizar ações de fiscalização em pontos pré-determinados nesses locais.

Devido ao evento Sesc+W3, um trecho da avenida W3 Sul sofrerá interdições para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a realização do evento. A partir da quadra 506 Sul, na altura da loja Americanas, sentido W3 Norte, o fluxo de veículos será desviado para a via W2 Sul. Já na altura do Sesc, o cruzamento da 705 para a 505 Sul, assim como o acesso da W2 para a via W3 serão fechados.

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Segundo o Detran, a expectativa é de que as vias sejam liberadas à 1h da manhã da segunda-feira (13/4). Os agentes do Detran-DF farão o controle do tráfego nas imediações do evento para garantir a fluidez e a segurança viária, além de coibir infrações.

O trânsito da W3 Sul sofrerá alterações por causa de um evento (foto: Divulgação/Dtran-DF)

Planaltina

A cidade recebe o 7° Festival ExpoMix Brasil, no Parque de Exposições de Planaltina. O Detran-DF irá controlar o tráfego e auxiliar a travessia de pedestres durante as ações que irão impactar o fluxo de veículos. No domingo, as ações terão início às 14h.

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Durante o evento, nas vias próximas ao Parque de Exposições, serão posicionados cones ao longo do meio fio com o objetivo de coibir o estacionamento irregular. Na Avenida Independência, agentes de trânsito irão sinalizar travessias de pedestres e realizar o bloqueio do retorno, na altura do Restaurante Potiguar Caldos. Na via NSF, 16 vagas serão reservadas para o estacionamento de táxis. Além disso, painéis eletrônicos de mensagens também serão utilizados em pontos estratégicos para orientar motoristas e pedestres.

Trânsito de Planaltina terá fiscalização reforçada (foto: Divulgação/Dtran-DF)



