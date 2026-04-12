PMDF prende dupla em central de preparação de drogas no Recanto

Os policiais prenderam dois indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Dois homens foram presos na última sexta-feira (10/4) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Recanto das Emas. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30. Os suspeitos foram encontrados com porções de cocaína e maconha já prontas para comercialização. Ao todo, foram apreendidos cerca de 500g de cocaína e 60g de maconha.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no local também havia aproximadamente 7 quilos de substâncias usadas na produção de entorpecentes, o que indica a existência de um ponto estruturado para preparo e distribuição das drogas.

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Durante a ação, ainda foram apreendidos quatro balanças de precisão e uma prensa hidráulica, equipamentos geralmente utilizados no preparo, fracionamento e embalagem das drogas. A quantia de R$ 234 em dinheiro também foi encontrada com os suspeitos.

Os dois homens foram levados para a 27ª Delegacia, junto com todo o material apreendido. O caso segue sob investigação.