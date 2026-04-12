Vídeo: Suposta onça-preta é avistada perto da Ermida Dom Bosco

Na manhã deste domingo (12/4), uma suposta onça-preta foi avistada na Ermida Dom Bosco, próximo ao Lago Sul. Um vídeo obtido pelo Correio mostra um animal, parecido com um felino, andando perto das pistas.
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Os moradores da região acionaram o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) para localizar e capturar o animal. "O Batalhão tomou conhecimento de solicitação para verificação da presença de um felino silvestre, possivelmente uma onça-preta, no interior da Ermida Dom Bosco". Apesar do patrulhamento realizado, a suposta onça nem vestígios suficientes para confirmar a presença do animal foram encontrados.
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Veja o vídeo:
A corporação ainda informou que o local mostrado no vídeo está inserido em uma região com ampla cobertura de vegetação nativa próximo a áreas de mata contínua. "Isso favorece o deslocamento natural de animais silvestres. Mesmo com presença de público e circulação de pessoas, trata-se de uma área de transição entre o ambiente urbano e o habitat natural, ocasionando avistamentos esporádicos da fauna silvestre", explicou o Sargento André Barbosa.
Segundo a polícia ambiental, fatores como expansão urbana, busca por alimento e água, alterações ambientais, redução de habitat, assim como o comportamento natural de deslocamento de diversas espécies podem fazer que animais silvestres sejam avistados em áreas urbanas.
Em caso de avistamento de animal silvestre, as recomendações do Batalhão Ambiental são:
•não se aproxime do animal;
•não tente capturar ou perseguir;
•mantenha distância e resguarde crianças e animais domésticos;
•evite aglomerações no local;
•acione o 190 ou o BPMA em caso de novo avistamento.
No caso em questão, a corporação explica que a atuação do BPMA ocorre dentro dos limites operacionais e legais da unidade, prestando apoio quando acionado e garantindo a segurança da população até a chegada dos órgão competentes. "Captura, contenção química, manejo especializado e destinação do animal silvestre exigem estrutura técnica, equipamentos específicos e equipe veterinária habilitada, atribuições que competem aos órgãos ambientais responsáveis, como IBRAM e IBAMA", afirmou em nota.
Em 6 de abril, uma onça-parda foi avistada no Lago Norte, perto da QL 13, Conjunto 1. Um dia após o avistamento, a onça morreu atropelada na L4 Norte, perto da Universidade de Brasília (UnB). Caso confirmada a presença da onça-preta na Ermida Dom Bosco, será o segundo registro em Brasília em duas semanas.
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