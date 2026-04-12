Vídeo: Suposta onça-preta é avistada perto da Ermida Dom Bosco

O animal ainda não foi localizado - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na manhã deste domingo (12/4), uma suposta onça-preta foi avistada na Ermida Dom Bosco, próximo ao Lago Sul. Um vídeo obtido pelo Correio mostra um animal, parecido com um felino, andando perto das pistas.

Os moradores da região acionaram o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) para localizar e capturar o animal. "O Batalhão tomou conhecimento de solicitação para verificação da presença de um felino silvestre, possivelmente uma onça-preta, no interior da Ermida Dom Bosco". Apesar do patrulhamento realizado, a suposta onça nem vestígios suficientes para confirmar a presença do animal foram encontrados.

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Veja o vídeo:

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A corporação ainda informou que o local mostrado no vídeo está inserido em uma região com ampla cobertura de vegetação nativa próximo a áreas de mata contínua. "Isso favorece o deslocamento natural de animais silvestres. Mesmo com presença de público e circulação de pessoas, trata-se de uma área de transição entre o ambiente urbano e o habitat natural, ocasionando avistamentos esporádicos da fauna silvestre", explicou o Sargento André Barbosa.



Segundo a polícia ambiental, fatores como expansão urbana, busca por alimento e água, alterações ambientais, redução de habitat, assim como o comportamento natural de deslocamento de diversas espécies podem fazer que animais silvestres sejam avistados em áreas urbanas.

Em caso de avistamento de animal silvestre, as recomendações do Batalhão Ambiental são:

•não se aproxime do animal;

•não tente capturar ou perseguir;

•mantenha distância e resguarde crianças e animais domésticos;

•evite aglomerações no local;

•acione o 190 ou o BPMA em caso de novo avistamento.

No caso em questão, a corporação explica que a atuação do BPMA ocorre dentro dos limites operacionais e legais da unidade, prestando apoio quando acionado e garantindo a segurança da população até a chegada dos órgão competentes. "Captura, contenção química, manejo especializado e destinação do animal silvestre exigem estrutura técnica, equipamentos específicos e equipe veterinária habilitada, atribuições que competem aos órgãos ambientais responsáveis, como IBRAM e IBAMA", afirmou em nota.

Em 6 de abril, uma onça-parda foi avistada no Lago Norte, perto da QL 13, Conjunto 1. Um dia após o avistamento, a onça morreu atropelada na L4 Norte, perto da Universidade de Brasília (UnB). Caso confirmada a presença da onça-preta na Ermida Dom Bosco, será o segundo registro em Brasília em duas semanas.