Motorista morre após colidir com caminhonete no Paranoá

O acidente ocorreu no balão de acesso ao Paranoá/DF, próximo à Quadra 24 - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

No último sábado (11/4), às 22h, uma colisão causou a morte de um motorista na rodovia DF-001, nas proximidades da Quadra 24 do Paranoá. O sinistro de trânsito foi entre uma caminhonete Toyota Hilux e um Fiat Uno.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiro socorros. De acordo com informações do CBMDF, o motorista do Uno estava tendo uma parada cardíaca e precisou ser reanimado com urgência no local. Durante 30 minutos, as equipes realizaram manobras de Reanimação Cardiopulmonar na vítima, que não resistiu. O motorista da Hilux não foi encontrado no local do acidente.

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Diante do ocorrido, as equipes acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal, que ficaram responsáveis pela preservação da região onde o acidente aconteceu e pelas investigações.

*Com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal