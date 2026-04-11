Cancelamento do aniversário de Brasília adia desfile de escolas de samba

Os desfiles das escolas de samba do Distrito Federal, que estavam previstos para ocorrer nos dias 17, 18 e 19 de abril, foram adiados novamente e, até o momento, não há uma nova data para acontecer. O anúncio foi feito neste sábado (11/4).
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Em uma nota publicada no Instagram, a União das Escolas de Samba e Blocos de Enredo do Distrito Federal (UNIESBE-DF) informa que o adiamento ocorreu em razão do cancelamento das comemorações do aniversário de Brasília. "Considerando a necessidade de manutenção dos serviços públicos essenciais, especialmente na área da saúde, que se apresenta como prioridade neste momento, solidariza-se com o Governo do Distrito Federal e com toda a população".
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Ainda segundo o grupo, a medida foi tomada "em consonância com o contexto atual e com as medidas adotados pelo GDF". A Uniesb também ressaltou que as escolas de samba seguem nas atividades de preparação, ensaios, planejamento e dedicação. "Mantendo o compromisso de apresentar à sociedade o espetáculo cultural grandioso de todas as agremiações da capital federal".
Uma nova data para a realização do desfile ainda não foi definida de forma oficial, entretanto, a organização acredita que maio seja o mês mais provável.
Robson Oliveira, presidente da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) — tradicional escola de samba do Cruzeiro — comentou sobre a decisão. "Nossa programação continua a mesma. Continuaremos com os ensaios enquanto esperamos alguma novidade", disse.
Apesar do adiamento, Oliveira demonstra que não perdeu o entusiasmo. "A azul e branco está pronta para o desfile. Estamos com as fantasias prontas e com o carro alegórico preparado para entrar na avenida", afirmou.