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Semana começa com tempo frio e ventania; mínima foi de 16ºC no Paranoá

Rajadas de vento aumentam a sensação de frio, que deve predominar nesta segunda-feira (13). Previsão de chuvas é baixa; caso ocorra, será fraca e isolada

Bom dia, Brasília! Dia será de frio e nebulosidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Bom dia, Brasília! Dia será de frio e nebulosidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (13/4), o Distrito Federal amanheceu com o céu bastante encoberto por nuvens e temperaturas mais baixas. Quem saiu de casa desprevenido, sem casaco — como a repórter que vos fala — vacilou! Isso porque as rajadas de vento moderadas aumentam a sensação de frio. A temperatura mais baixa foi registrada no Paranoá, onde os termômetros indicaram 16ºC. 
 
Apesar da nebulosidade, as chances de chuvas são baixas. Caso ocorram, serão rápidas, fracas e isoladas, possivelmente no fim da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que esta condição permaneça no decorrer da semana, com muitas nuvens e baixa possibilidade de precipitações. As temperaturas não devem passar dos 29ºC. 

Hoje, a máxima deve chegar a 28°C no DF. No Plano Piloto, os termômetros variam entre 17ºC e 28ºC. Já a umidade fica entre 40% e 90% tanto no centro de Brasília como no restante do quadradinho. "Há uma previsão de que, com o aumento gradual da temperatura no decorrer da manhã, prevaleça a sensação de tempo abafado. Mas não será um dia de calor", reforça Larissa Campos, meteorologista do Inmet. Bom início de semana!

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 13/04/2026 08:52
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