Semana começa com tempo frio e ventania; mínima foi de 16ºC no Paranoá

Hoje, a máxima deve chegar a 28°C no DF. No Plano Piloto, os termômetros variam entre 17ºC e 28ºC. Já a umidade fica entre 40% e 90% tanto no centro de Brasília como no restante do quadradinho. "Há uma previsão de que, com o aumento gradual da temperatura no decorrer da manhã, prevaleça a sensação de tempo abafado. Mas não será um dia de calor", reforça Larissa Campos, meteorologista do Inmet. Bom início de semana!
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Por Letícia Mouhamad
postado em 13/04/2026 08:52