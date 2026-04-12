Homem é preso por roubo de carro e tráfico de drogas em Ceilândia

Além da recuperação do carro e outros itens roubados, a polícia também apreendeu porções de drogas com o suspeito - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem de 20 anos foi preso por volta das 20h desse sábado (11/4) por ter roubado um carro e por tráfico de drogas em Ceilândia. O veículo era de um motorista de aplicativo que fora roubado, sob ameaça, no mesmo dia, pelo suspeito.

A vítima do crime, um rapaz de 24 anos, acionou a polícia após ser abordado por dois homens, enquanto estava estacionando o veículo em casa. Além do carro, a vítima teve dois celulares e outros itens levados. Os criminosos ainda ameaçaram a vítima com uma faca. O veículo possuía um rastreador que permitiu que o dono verificasse o trajeto feito pelos dois homens. Após algum tempo em deslocamento, o carro foi abandonado após um bloqueio remoto na QNM 19/21, em Ceilândia.

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Com essas informações, equipes do Grupo Tático Operacional do 2° Batalhão (GTOP 22) foram ao local onde o carro foi abandonado. Enquanto realizavam a preservação do veículo, os policiais perceberam que um homem apresentava um comportamento suspeito, como se estivesse vigiando o veículo. Ao perceber que estava sendo observado pela polícia, o homem se afastou do local, entretanto, foi acompanhado e abordado logo em seguida. Em sua posse, uma porção de entorpecente, não descrito pela polícia, foi encontrada.

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No local, a vítima identificou, de forma imediata, o suspeito como sendo o homem que o ameaçou com uma faca durante o roubo. O suspeito indicou o endereço onde reside e, no local, os policiais encontraram diversas porções de substâncias análogas a skunk e cocaína, já fracionadas e prontas para comercialização, além de materiais utilizados para o preparo e distribuição das drogas, caracterizando o tráfico.

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O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 15ª DP (Ceilândia Norte). Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo de veículo e tráfico de substância entorpecente.