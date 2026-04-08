Quarta será de tempo abafado e com baixa previsão de chuvas no DF

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e chuvas espaçadas - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta quarta-feira (8/4), o Distrito Federal amanheceu com o céu encoberto por nuvens e temperaturas amenas. Apesar da nebulosidade, a previsão é de calor e tempo abafado na maior parte do dia, com a temperatura máxima podendo bater os 32ºC.

Já as chances de chuvas são baixas. Caso ocorram, serão isoladas, mas fortes. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo para precipitações intensas, chamando atenção também para a possibilidade de rajadas de vento moderadas e trovoadas. A previsão é que as tempestades ocorram no fim da tarde e início da noite.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 18°C e a umidade fica entre 30% e 90%. "A expectativa é que nos próximos dias as chuvas mais fortes reduzam em intensidade e frequência, caracteristica do outono. Com a redução das chuvas e o aumento do calor, podemos ter uma sensação de tempo abafado durante a tarde; efeito chamado estufa", comenta Lady Custódio, meteorologista do Inmet.

A dica é não dispensar, ainda, o guarda-chuva e, como sempre, manter a hidratação. Para os calorentos, os casacos já podem voltar ao armário. Boa quarta-feira!