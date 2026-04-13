Agências do trabalhador oferecem 656 vagas de emprego nesta segunda (13/4)

O mercado de trabalho no Distrito Federal inicia a semana com 656 oportunidades profissionais disponíveis em diversas regiões administrativas. O destaque desta segunda-feira (13/4) são as dez vagas para garçom na Asa Norte, que oferecem o maior salário do dia, no valor de R$ 3,5 mil, exigindo experiência prévia e ensino fundamental completo. Há também chances atrativas para técnico de edificações no Guará (R$ 3,3 mil), vendedor interno no Plano Piloto (R$ 2,8 mil) e almoxarife em Samambaia (R$ 2,5 mil).

O setor de serviços concentra a maior demanda de contratações, com 145 postos para repositor de mercadorias e 100 para operador de caixa. Outras funções com alto volume de vagas incluem açougueiro (60), atendente de padaria (40) e pizzaiolo (30), com salários que partem de R$ 1.621. Todas as oportunidades anunciadas incluem benefícios e exigem cadastro prévio dos candidatos para o cruzamento de perfis com as empresas contratantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para concorrer, os interessados devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Empregadores que desejam ofertar vagas também podem utilizar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) ou realizar o cadastro presencialmente nas unidades. Mesmo que o perfil do candidato não se encaixe nas vagas do dia, os dados permanecem no sistema para futuras seleções.