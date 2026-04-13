Hemocentro registra níveis críticos de sangue em baixa de doadores

Nesta semana, apenas o tipo sanguíneo AB+ possui níveis regulares - (crédito: Hemocentro de Brasília)

Com queda no fluxo de doadores voluntários, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) registra níveis críticos nos estoques de sangue dos tipos B+ e AB-. Além disso, os tipos sanguíneos O +, O-, B-, A+ e A - estão todos em níveis baixos.

Segundo a gerente de Captação de Doadores da FHB, Kelly Barbi, o fluxo de doadores foi impactado pelo feriado da Páscoa. Atualmente, o Hemocentro observa cerca de 100 doações semanais, enquanto a meta para manter um estoque sustentável seria de 180 por dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Kelly afirma que o objetivo, agora, é garantir melhores estoques para o feriado de Tiradentes. “Precisamos reforçar que não existe substituto para o sangue e o papel do doador é fundamental; cada cidadão é insubstituível nesse processo de solidariedade", destaca a gerente.

Leia também:

O Hemocentro de Brasília é responsável por abastecer toda a rede pública de saúde do DF, além de hospitais conveniados, como o Hospital da Criança, o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal e o Hospital das Forças Armadas.

Quem pode doar?

Os interessados em doar sangue devem ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 kg e estar em bom estado de saúde. Aqueles com mais de 60 anos devem ter realizado ao menos uma doação na vida, enquanto os menores de idade devem apresentar formulário de autorização dos responsáveis.

A doação deve ser agendada por meio do site: agenda.df.gov.br, ou pelo telefone 160. Ao chegar no Hemocentro, o doador passará por um processo de triagem, para garantir que tenha os critérios necessários para a ação. Condições como uso de alguns medicamentos, cirurgias recentes ou doenças podem impedir a doação, e podem ser consultadas por meio do site hemocentro.df.gov.br/.

O Hemocentro de Brasília está localizado na Asa Norte, no Setor Médico Hospitalar Norte, e funciona de segunda a sábado, exceto em feriados, das 7h15 às 18h.