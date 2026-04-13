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Capotamento na BR-020

Após capotamento, mulher fica presa às ferragens do carro na BR-020

A vítima do tombamento foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital de referência, consciente e orientada

Colisão entre dois carros causa capotamento na BR-020 - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre dois carros causa capotamento na BR-020 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Após sofrer capotamento na BR-020, na descida para Sobradinho, uma mulher ficou presa às ferragens de seu carro na manhã desta segunda-feira (13/4). O tombamento ocorreu após dois veículos colidirem no trecho. 

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A motorista foi retirada do carro pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e passou por atendimento de primeiros socorros ainda no local. Ela foi encaminhada a um hospital de referência consciente e orientada. O condutor do segundo veículo foi avaliado e não apresentou ferimentos.

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Após o sinistro de trânsito, ambos os carros foram deslocados para o acostamento da via, onde o veículo capotado permaneceu. Durante o atendimento, os bombeiros realizaram o controle do trânsito para evitar outros acidentes, bloqueando o acostamento e uma faixa da BR.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local para garantir a segurança da via. Não há mais informações sobre a dinâmica da colisão.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/04/2026 11:47
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