Após capotamento, mulher fica presa às ferragens do carro na BR-020

Após sofrer capotamento na BR-020, na descida para Sobradinho, uma mulher ficou presa às ferragens de seu carro na manhã desta segunda-feira (13/4). O tombamento ocorreu após dois veículos colidirem no trecho.
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A motorista foi retirada do carro pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e passou por atendimento de primeiros socorros ainda no local. Ela foi encaminhada a um hospital de referência consciente e orientada. O condutor do segundo veículo foi avaliado e não apresentou ferimentos.
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Após o sinistro de trânsito, ambos os carros foram deslocados para o acostamento da via, onde o veículo capotado permaneceu. Durante o atendimento, os bombeiros realizaram o controle do trânsito para evitar outros acidentes, bloqueando o acostamento e uma faixa da BR.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local para garantir a segurança da via. Não há mais informações sobre a dinâmica da colisão.
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