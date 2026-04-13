Antiga cúpula da PMDF é desligada da corporação após condenação por falhas no 8 de janeiro

Cúpula da PMDF é desligada após condenação por falhas no 8 de janeiro - (crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) oficializou a expulsão de cinco ex-integrantes de sua alta cúpula condenados por falhas de atuação durante os atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão foi formalizada por meio de uma ordem oficial publicada nesta segunda-feira (13/4), no Diário Oficial do DF.

O desligamento foi determinado pelo comandante-geral da corporação, Rômulo Flávio Mendonça Palhares, em cumprimento à exigência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que havia ordenado a perda dos cargos públicos após a condenação definitiva dos envolvidos.

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Os ex-oficiais foram sentenciados a 16 anos de prisão por omissão diante dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília. O julgamento foi concluído pelo STF em fevereiro deste ano, e as prisões ocorreram no mês seguinte.

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Além da omissão, os réus foram condenados por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. A decisão também estabelece o pagamento conjunto de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

Entre os expulsos estão nomes que ocupavam posições estratégicas à época dos fatos, incluindo o então comandante-geral da PMDF, Fábio Augusto Vieira, e o subcomandante Klepter Rosa Gonçalves, além de outros três coronéis da corporação.

Em nota, a PMDF afirmou que não comenta decisões judiciais e que atua apenas no cumprimento das determinações legais e de suas atribuições constitucionais.



