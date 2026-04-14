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TJDFT já julgou quase 12 milhões de processos, diz desembargador

Número abrange o período desde a inauguração do Tribunal, em 1960, juntamente com o nascimento de Brasília, segundo o vice-presidente do TJDFT, Roberval Belinati

De acordo com o desembargador, atualmente, 1,5 milhão de processos tramitam no TJDFT, de forma digital - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
De acordo com o desembargador, atualmente, 1,5 milhão de processos tramitam no TJDFT, de forma digital - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), desembargador Roberval Belinati, declarou nesta terça-feira (14/4) que a corte já atuou em quase 12 milhões de processos desde sua fundação, em 1960, junto com o nascimento de Brasília.

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Apesar da digitalização, o TJDFT também guarda sete milhões de processos em papel, armazenados em cinco galpões na capital federal. Segundo Belinati, além da atuação histórica, o tribunal também investe constantemente em novas tecnologias, e evoluiu junto com o desenvolvimento de Brasília.

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“Constatamos que, desde 1960, quando foi estruturado o TJ aqui na capital, nosso tribunal já julgou quase 12 milhões de processos. Isso envolve milhares de pessoas. Hoje, nós não temos mais processos em papel, é tudo digitalizado. Mas ainda temos 7 milhões de processos em papel nos cinco galpões de arquivos que o TJ tem em Brasília”, afirmou o desembargador.

Belinati participou do evento CB Debate: Brasília, 66 anos – Uma cidade em constante transformação,  realizado pelo Correio em homenagem ao aniversário da capital federal, celebrado no dia 21 de abril.

Acompanhe ao vivo:

De acordo com o desembargador, atualmente, 1,5 milhão de processos tramitam no TJDFT, de forma digital, em todas as áreas do Direito.

“O TJDFT hoje, mesmo de porte médio, é considerado um dos tribunais mais avançados do nosso país, e tem investido tudo o que pode nessa área da tecnologia. O que existe de mais moderno nessa área, o nosso Tribunal de Justiça vem adotando e desenvolvendo”, comentou Belinati.

Porém, ele destacou que o fundador de Brasília, Juscelino Kubitschek, teve dificuldade em chamar magistrados para a nova capital, e o tribunal começou sua atuação com apenas sete desembargadores.

“E o tribunal, desde 1960, vem acompanhando o desenvolvimento de Brasília. E não parou. À medida que a capital cresce, o tribunal também tem que acompanhar”, frisou. 

Brasília 66 anos 

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. 

O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 14/04/2026 10:35
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