InícioCidades DF
Brasília 66 anos

Presidente reafirma papel da OAB como "porta da cidadania"

Paulo Maurício Braz Siqueira destaca a trajetória da Ordem na consolidação de Brasília e seu compromisso em fiscalizar o funcionamento do Estado

Presidente da OAB destaca a trajetÃ³ria da Ordem na consolidaÃ§Ã£o de BrasÃ­lia - (crédito: Ed Alves)
Presidente da OAB destaca a trajetÃ³ria da Ordem na consolidaÃ§Ã£o de BrasÃ­lia - (crédito: Ed Alves)

Presente desde a chegada dos primeiros candangos à capital, a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB/DF) reafirmou seu papel histórico e social durante o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação”, realizado no auditório do Correio Braziliense. Segundo o presidente da seccional, Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, a entidade atuou fortemente para o fortalecimento da democracia e da própria capital, consolidando-se como uma das principais vozes da sociedade civil local.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Poli, que irá participar do primeiro painel — "A cidade que se construiu além do Plano Piloto" —, ressaltou que a OAB/DF é hoje a unidade da Federação com o maior número de advogados por habitante, mantendo presença em praticamente todas as regiões administrativas para garantir o acesso da população à justiça. "A Ordem é a porta da cidadania e vai ser sempre fiscalizadora para que a gente tenha o Estado funcionando em favor da nossa população", afirma o presidente, destacando o compromisso contínuo da advocacia em representar os anseios dos brasilienses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas.

A programação é dividida em dois grandes blocos de discussão: o primeiro painel foca na expansão urbana e infraestrutura das regiões administrativas além do Plano Piloto, enquanto o segundo debate o planejamento, inovação e qualidade de vida para o futuro da capital. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do desenvolvimento regional do Distrito Federal.

Confira o debate ao vivo:

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 14/04/2026 10:19 / atualizado em 14/04/2026 11:25
SIGA
x