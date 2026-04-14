Presidente reafirma papel da OAB como "porta da cidadania"

Presente desde a chegada dos primeiros candangos à capital, a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB/DF) reafirmou seu papel histórico e social durante o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação”, realizado no auditório do Correio Braziliense. Segundo o presidente da seccional, Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, a entidade atuou fortemente para o fortalecimento da democracia e da própria capital, consolidando-se como uma das principais vozes da sociedade civil local.

Poli, que irá participar do primeiro painel — "A cidade que se construiu além do Plano Piloto" —, ressaltou que a OAB/DF é hoje a unidade da Federação com o maior número de advogados por habitante, mantendo presença em praticamente todas as regiões administrativas para garantir o acesso da população à justiça. "A Ordem é a porta da cidadania e vai ser sempre fiscalizadora para que a gente tenha o Estado funcionando em favor da nossa população", afirma o presidente, destacando o compromisso contínuo da advocacia em representar os anseios dos brasilienses.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas.

A programação é dividida em dois grandes blocos de discussão: o primeiro painel foca na expansão urbana e infraestrutura das regiões administrativas além do Plano Piloto, enquanto o segundo debate o planejamento, inovação e qualidade de vida para o futuro da capital. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do desenvolvimento regional do Distrito Federal.

Confira o debate ao vivo:

Saiba Mais Cidades DF Antiga cúpula da PMDF é desligada da corporação após condenação por falhas no 8 de janeiro

Antiga cúpula da PMDF é desligada da corporação após condenação por falhas no 8 de janeiro Cidades DF Bares com telão em Brasília para assistir jogos do Flamengo

Bares com telão em Brasília para assistir jogos do Flamengo Cidades DF Celina Leão e Nelson de Souza voltam a São Paulo para tratar da capitalização do BRB