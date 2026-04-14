Golpistas usavam empresas falidas para fraudar compras e abastecer e-commerces

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), deflagrou, na segunda-feira (13/4), uma operação para investigar um esquema criminoso voltado à aplicação de golpes contra empresas.

O grupo utilizava estabelecimentos falidos para adquirir mercadorias de forma fraudulenta e, em seguida, revendê-las por meio de lojas virtuais.

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Os produtos eram comercializados em plataformas de e-commerce e incluíam itens variados, como perfumes, roçadeiras, aparelhos de ar-condicionado, artigos infantis — como carrinhos de bebê e cadeirinhas —, além de grupos geradores e cooktops.

Durante a ação, os policiais apreenderam dois caminhões carregados com mercadorias de origem criminosa ou não comprovada. A responsável por uma das empresas de comércio eletrônico, localizada no Riacho Fundo II, foi presa em flagrante e autuada por receptação qualificada.

A PCDF informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização, rastrear o destino de bens já comercializados e aprofundar apurações sobre possíveis crimes conexos, como fraude fiscal e tributária.