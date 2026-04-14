Presidente da OAB/DF defende modernização com preservação

O presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB/DF), Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, refletiu sobre o crescimento exponencial da capital federal durante o debate promovido pelo Correio “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação”. Para o advogado, o Distrito Federal vive um desafio antagônico: a necessidade urgente de se modernizar para atender uma metrópole que já supera os três milhões de habitantes, sem perder a essência urbanística e a beleza que a tornaram um patrimônio mundial.

"Precisamos deixar a cidade pronta para os desafios que vêm, mantendo sua essência. Se não tivermos organização agora, teremos situações como o Sol Nascente e outras regiões desenvolvidas sem planejamento, onde o custo para consertar é muito maior", alertou. Poli enfatizou que Brasília transcende as fronteiras do Plano Piloto, englobando as 35 regiões administrativas que, segundo ele, funcionam como um microcosmo da nação brasileira.

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Ao mesmo tempo em que exaltou a funcionalidade do projeto urbanístico, o presidente da OAB/DF lamentou a desigualdade social latente, na qual o alto padrão de vida do centro contrasta com a carência de comunidades que ainda dependem fortemente do apoio estatal. "Brasília ensina ao Brasil o que é preciso fazer para alcançar o país que almejamos. É aqui que reside a solução para muitos problemas nacionais, com órgãos de controle e atuação profissional exemplar, como o Judiciário local", pontuou.



Ao recordar a trajetória da OAB/DF — fundada apenas um mês após a transferência da capital em 1960 —, Poli destacou o protagonismo da entidade em momentos cruciais, como o início do processo de redemocratização em 1983. Ele reforçou que a advocacia continua sendo a "voz da população" e uma ferramenta essencial para que o Estado funcione de forma justa. "A OAB é partícipe direta da construção da nação. Caminhamos juntos com Brasília, colaborando com projetos e exercendo a crítica construtiva sempre que necessário para defender a liberdade e a justiça", ressaltou.



Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas.

A programação é dividida em dois grandes blocos de discussão: o primeiro painel — do qual participou Paulo Maurício Braz Siqueira — foca na expansão urbana e infraestrutura das regiões administrativas além do Plano Piloto, enquanto o segundo debate o planejamento, inovação e qualidade de vida para o futuro da capital. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do desenvolvimento regional do Distrito Federal.