"A nossa capital nasceu de um sonho", diz Maria Paula ao defender pertencimento

Próximo do aniversário de 66 anos de Brasília, a atriz e psicóloga Maria Paula Fidalgo destacou o papel da capital como símbolo de diversidade, convivência e construção coletiva. Durante participação no evento “Brasília 66 anos: Uma cidade em constante transformação”, ela defendeu o fortalecimento do sentimento de pertencimento entre os moradores e o resgate do ideal que marcou a criação da cidade.

“É emocionante, porque eu nasci em Brasília em 1970. Brasília ainda era uma criancinha, e agora já é essa jovem senhora que tem uma vocação tão bonita desse lugar de convergência, onde vem gente de todas as regiões do país, onde vem gente de todo mundo”, afirmou.

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Com trajetória marcada pela atuação artística e pela psicologia, Maria Paula ressaltou o orgulho de suas origens e a influência da cidade em sua formação pessoal e profissional. “Eu tenho muito orgulho de ser de Brasília. Eu sempre falei para o mundo o quanto essa cidade inspirou a minha trajetória e fez de mim essa mulher tão resiliente, pronta para trabalhar, para estar a serviço da comunidade, para trazer sempre as melhores escolhas, para trazer a saúde mental para o centro das pesquisas, para o centro das conversas, dos debates", destacou.

A fala também enfatizou a necessidade de ampliar o olhar sobre quem faz parte da capital, para além do Plano Piloto. “Hoje eu vou falar de pertencimento, vou falar da grande Brasília, não só do pessoal do Plano Piloto, mas do pessoal que está lá no Sol Nascente, que está lá em Valparaíso, que está lá na Estrutural. Todos são, também, filhos dessa cidade e precisam ser acolhidos como tal. Meu recado hoje é este: para a gente acolher a grande Brasília, para que todos os filhos de Brasília possam se sentir pertencentes a essa cidade maravilhosa que é a nossa", destacou.

Ao refletir sobre a origem da capital, Maria Paula associou o projeto urbanístico e arquitetônico a um ideal de convivência harmoniosa. “Brasília nasceu de um sonho. Eu acho que quando Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Darcy Ribeiro, quando eles criaram essa cidade, eles criaram um sonho, uma utopia de um lugar, de um espaço onde as pessoas pudessem conviver em harmonia", afirmou.

Ela citou elementos do desenho urbano como símbolo dessa proposta. “Você vê até as quadras, superquadras, nos prédios, os pilotis não são de ninguém. Embaixo é um espaço para que todas as crianças possam brincar juntas. Isso é uma simbologia muito forte de uma cidade que tem a vocação para tratar a diferença, o diverso, como uma coisa boa, como algo que acrescenta e não que separa", resssaltou.

Apesar dos desafios sociais, a atriz defendeu que o ideal original da cidade ainda pode ser retomado. “Por mais que a realidade, a brutalidade da realidade tenha feito com que muita gente ficasse excluída, eu acho que o sonho da cidade é esse. Então, a gente precisa se reunir para lembrar para as pessoas, chamar de volta, fazer o convite para que esse sonho volte a ser uma realidade", destacou.

Brasília 66 Anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.