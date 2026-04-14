Primeira creche pública da Estrutural é inaugurada, após anos de espera

A população da Estrutural recebe nesta terça-feira (14) a primeira creche pública da região, o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi). Construído com investimento de 3,7 milhões (R$ 3.766.683,94) o Cepi Baru, no Setor Lesteen, encerra uma espera de anos para os mais de 38 mil habitantes da cidade. A escola conta com cinco salas de aula e tem a capacidade de acolher aproximadamente 100 crianças.

Com 1.102,74 m de área construída, o Cepi Baru foi projetado para atender crianças de até 3 anos. A estrutura tem salas multiuso, fraldário, lactário, salas administrativas, sanitários, cozinha, refeitório e parquinho. A área externa inclui gradil, portões, muro, calçadas, rampas, estacionamento, canteiros, paisagismo, bancos, postes de iluminação, paraciclo, mastros de bandeiras, lixeiras e reservatório de água.

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A governadora Celina Leão estava presente na inauguração, e destacou a ampliação da rede pública de educação infantil e o impacto do novo espaço na rotina das famílias da Estrutural: "Estou muito feliz, porque as mulheres como eu sabem o que é ter uma creche perto de casa. Essa unidade atende de 3 meses de idade até 3 anos. É uma estrutura que não perde para nenhuma creche particular. E isso é motivo de grande orgulho", comemorou.

A Estrutural é vinculada à Regional de ensino do Guará. Para a coordenadora de educação da região, Carine Rodrigues, a inauguração mostra o empenho em zerar as filas de creches. “É uma alegria trazer esse aparelho público para essa comunidade, que precisa tanto, e aumentar o atendimento para a nossa população. Nós planejamos iniciar o chamamento das crianças já na próxima semana”, disse.



