Recanto das Emas e Riacho Fundo ganham 376 vagas de creches com novos Cepis

O Distrito Federal ampliou a rede de ensino infantil nesta quarta-feira (1º/4) com a entrega do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Seriema, no Recanto das Emas, e do Cepi Uruçu, no Riacho Fundo. As novas estruturas oferecem jornada de 10 horas diárias e cinco refeições, somando-se aos 28 Cepis construídos desde 2019 para atender regiões com alta demanda por ensino público.

A governadora do DF, Celina Leão (PP), destacou que a consolidação das creches é a base para a expansão do ensino integral no DF. “O primeiro passo era ter 100% de cobertura em creches, fizemos isso e já estamos planejando agora começar pelas séries iniciais. Precisa ter um planejamento sério e integrado para que, nos anos que se avançam, a gente tenha 100% das nossas escolas públicas em período integrado”, afirmou.

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Sobre o alcance das matrículas, a governadora acrescentou: “Nenhum estado conseguiu zerar a fila de creche como nós. Esse é um marco tão histórico que precisa ser falado e refalado”. As unidades seguem o padrão Proinfância Tipo 1, equipadas com salas de atividades, solários, fraldários e áreas recreativas.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá — que se despede hoje do cargo —, ressaltou que o ambiente vai além do cuidado básico. “Creche não é só um ambiente seguro; é um ambiente de educação, de socialização e de aprendizagem. Hoje, podemos dizer que a nossa fila está zerada”, pontuou.

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A chegada da primeira creche pública do Riacho Fundo foi celebrada pelas famílias locais. A diretora do Cepi Uruçu, Dailane Abidon, destacou o impacto na rotina dos pais: “Eles vão poder trabalhar tranquilos, porque nossos profissionais são capacitados e as crianças estão em um ambiente seguro”.

Infraestrutura

Ao final da manhã, a agenda no Riacho Fundo incluiu a entrega do primeiro papa-entulho da região, localizado na QN 09. Com esta unidade, o Distrito Federal passa a contar com 25 pontos de descarte voluntário em operação. O equipamento recebe gratuitamente restos de obras, podas e móveis inservíveis.

A governadora alertou que a oferta do serviço virá acompanhada de fiscalização. “Vamos trabalhar firmemente pela limpeza da cidade, mas também seremos rigorosos com quem continua sujando os espaços públicos”, disse Celina. Segundo o presidente do SLU, Luiz Felipe Cardoso, a ampliação desses pontos é estratégica para reduzir os custos com a retirada de lixo das ruas, que hoje somam cerca de R$ 5 milhões mensais.

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A agenda oficial termina na tarde desta quarta (1/4), com a entrega de 13 viaturas e equipamentos para a Polícia Militar (PMDF), no Setor Policial Sul.