Serviços no DF crescem em fevereiro e superam pré-pandemia

Entre os segmentos analisados, dois se destacaram com crescimento no comparativo anual. Os serviços de informação e comunicação tiveram alta de 16,7%, mantendo uma sequência de resultados positivos desde agosto de 2025. O setor de transportes, serviços auxiliares e correio também cresceu, com avanço de 2,5% - (crédito: Flow/Google AI)

O volume de serviços no Distrito Federal registrou alta de 0,8% em fevereiro de 2026 na comparação com o mês anterior, considerando dados com ajuste sazonal. O resultado marca a retomada do crescimento após a queda observada em janeiro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira (14/4).

Com o avanço, o setor alcança um patamar 10,9% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia. No cenário nacional, o crescimento foi mais moderado, com variação de 0,1% no mesmo período. Na comparação com fevereiro de 2025, sem ajuste sazonal, o volume de serviços no Distrito Federal cresceu 4,5%. O indicador mantém trajetória positiva desde agosto do ano passado. No acumulado de 2026, o setor apresenta expansão de 8,3% em relação ao mesmo período de 2025. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento é de 8,1%.

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A receita nominal, que representa o faturamento das empresas sem desconto da inflação, também avançou. Houve alta de 1,6% frente a janeiro e de 8,5% na comparação com fevereiro do ano anterior.

Entre os segmentos analisados, dois se destacaram com crescimento no comparativo anual. Os serviços de informação e comunicação tiveram alta de 16,7%, mantendo uma sequência de resultados positivos desde agosto de 2025. O setor de transportes, serviços auxiliares e correio também cresceu, com avanço de 2,5%, registrando o segundo mês consecutivo de expansão.

Parte das atividades registra queda

Apesar do resultado geral positivo, três dos cinco grupos pesquisados apresentaram retração na comparação com fevereiro de 2025.

O segmento de outros serviços caiu 7,0%, após ter crescido no mês anterior. Os serviços prestados às famílias recuaram 3,0%, interrompendo duas altas consecutivas. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram queda de 1,5%, encerrando uma sequência de crescimento iniciada em abril de 2024.

Turismo apresenta desempenho negativo no ano

O volume de atividades turísticas no Distrito Federal cresceu 0,2% em fevereiro na comparação mensal. No entanto, frente a fevereiro de 2025, o setor registrou queda de 10,1%.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE. O levantamento acompanha o desempenho de empresas formais com 20 ou mais empregados, focadas em serviços não financeiros, excluindo saúde e educação.

A próxima divulgação, com os dados de março, está prevista para 15 de maio.