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Mandante de homicídio de testemunha é preso em Brazlândia

O homem que foi reconhecido pela vítima anos após um crime cometido em 2015 foi preso após o assassinato da testemunha

O homem foi preso após investigações apontarem autoria do crime - (crédito: Material cedido ao Correio)
O homem foi preso após investigações apontarem autoria do crime - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na tarde desta terça-feira (14/4), o homem que mandou matar com uma faca uma testemunha de um furto ocorrido em 2015 foi preso em Brazlândia. Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra ele. Um comparsa, Kauã Geovani Monte de Sousa, que desferiu facadas na pessoa que presenciou o crime, foi preso na última quarta-feira (8/4). 

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Em 29 de março deste ano, o mandante tinha encontrado a vítima na rua e iniciaram uma briga. Durante a discussão, o homem começou a chamar a vítima de X9 — apelido dado em referência ao reconhecimento feito pela vítima, anos após o furto. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), depois, o mandante instigou o crime entregando uma faca para Kauã, prometendo porções de drogas para cometer o assassinato. Kauã era amigo do mandante.

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Com a faca em mãos, Kauã correu atrás da vítima pelas ruas do bairro Veredas, em Brazlândia. Assim que o alcançou, desferiu diversos golpes, resultando na morte da vítima. Assim que foi localizado pela polícia, o homem foi abordado e preso, sendo direcionado à 18ª DP (Brazlândia).


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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Darcianne Diogo e Luiz Fellipe Alves
postado em 14/04/2026 18:42
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