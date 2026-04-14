Suspeito de latrocínio contra idoso italiano é preso em São Sebastião

Bruno Cruz de Araújo, conhecido como "Coveiro" foi localizado após monitoramento policial e preso na casa de parente - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na noite desta terça-feira (14/4) Bruno Cruz de Araújo, conhecido como “Coveiro”, segundo suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o italiano de 80 anos, identificado como Orazio, em São Sebastião.

De acordo com apuração, o homem, de 26 anos, foi localizado após monitoramento policial e preso na casa de um primo, apontado como coautor do crime.

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A prisão ocorreu no mesmo dia em que o corpo da vítima foi encontrado em uma região de difícil acesso da cidade, após dias de buscas conduzidas pelas equipes da 30ª Delegacia de Polícia e da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO).

O caso é tratado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O idoso estava desaparecido desde o último sábado (11/4), quando familiares registraram o sumiço. Ao longo das investigações, a polícia reuniu elementos que indicaram que o crime teve como motivação o roubo do veículo da vítima, localizado carbonizado na segunda-feira (13/4), também em São Sebastião.

O outro suspeito, de 38 anos, havia sido preso anteriormente e teve a prisão convertida em preventiva. Com a captura de Bruno, os dois investigados estão agora à disposição da Justiça.

A PCDF segue com as investigações para esclarecer a dinâmica do crime.