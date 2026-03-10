Infraestrutura elétrica e responsabilidade com o Distrito Federal

FREDERICO JACOB CANDIAN, diretor-presidente da Neoenergia Brasília (DF)

Garantir energia estável e contínua é uma obrigação essencial em qualquer região do Brasil. No Distrito Federal, centro do poder do país, essa responsabilidade ganha ainda mais relevância diante da expansão urbana, do crescimento das áreas rurais e da complexidade de operar uma rede diversa.

Grande parte da infraestrutura elétrica do DF foi instalada nas primeiras décadas da cidade. Com o aumento do consumo e a expansão urbana e agroindustrial, tornou-se necessário reforçar a estrutura, modernizar ativos e ampliar a capacidade da rede de distribuição.

A atualização da rede não é apenas uma questão técnica: é um fator central para o desenvolvimento econômico e social da capital. Desde que a Neoenergia assumiu a concessão, em 2021, mais de R$ 1,4 bilhão foram investidos em ampliação da infraestrutura, modernização de equipamentos, automação da rede e manutenção preventiva. O resultado é visível na redução do tempo médio de interrupção para os clientes. A média de tempo sem energia reduziu 36%.

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o indicador DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) posiciona o DF entre as primeiras distribuidoras de energia com o restabelecimento mais rápido do país, que atendem mais de 1 milhão de clientes. Hoje, o tempo médio de interrupção é 40% inferior à média nacional, e 97% dos consumidores tiveram melhora na qualidade do fornecimento desde 2021.

Esses avanços são ainda mais relevantes diante de um cenário climático desafiador, com chuvas, ventos e tempestades cada vez mais intensos. Em regiões historicamente críticas, os resultados também se destacam: no PAD-Jardim, área rural com longas redes de energia, o tempo anual de interrupção caiu 35%; no Vale do Amanhecer, a redução foi de 52%; e em Sobradinho, a queda chegou a 63%, passando de 16,2 horas para 5,98 horas anuais.

Esses resultados decorrem de ações estruturadas como substituição de equipamentos, instalação de religadores automáticos, reforço das equipes de campo e ampliação do monitoramento. No manejo da vegetação, mais de 160 mil podas foram realizadas em todo o DF, medida essencial para reduzir interferências na rede. A legislação atual estabelece responsabilidades sobre arborização, e a colaboração da população é fundamental para evitar plantios sob a rede e manter áreas privadas adequadamente podadas.

Interrupções podem ocorrer por diferentes fatores, como vegetação em contato com cabos, objetos lançados na rede, acidentes com postes e descargas atmosféricas. Em 2025, mais de 25 mil raios atingiram o DF, afetando temporariamente milhares de consumidores. A resposta a esses eventos exige planejamento, tecnologia e capacidade operacional.

O processo de modernização continua: estão previstos mais R$ 1,2 bilhão em investimentos nos próximos cinco anos, com foco em expansão da capacidade, redes mais robustas, digitalização e aumento da resiliência do sistema elétrico.

A melhoria da qualidade do fornecimento é contínua e já trouxe benefícios diretos para os clientes. Em 2025, o desempenho da Neoenergia foi reconhecido nacionalmente pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) como o que mais evoluiu em qualidade entre todas as distribuidoras do país. Esse avanço significa menos interrupções, mais segurança e previsibilidade para famílias e empresas. Modernizar a infraestrutura elétrica garante energia confiável para o dia a dia, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento sustentável da capital e seu entorno.

Outro projeto que se conecta à qualidade da energia é a regularização do acesso à energia elétrica regular para famílias de todo DF. A iniciativa faz parte do programa Energia Cidadã, da Neoenergia Brasília, alinhado ao Energia Legal, criado pelo GDF para ampliar o acesso formal à eletricidade em áreas em processo de legalização. Desde 2021, mais de 50 mil famílias foram beneficiadas. A meta para os próximos três anos é alcançar 25 mil novas famílias, com investimento estimado em R$ 30 milhões. Esse avanço garante acesso formal à eletricidade, reduz riscos de ligações clandestinas e promove inclusão social. Além de melhorar a segurança, a iniciativa fortalece pequenos negócios e valoriza comunidades, consolidando a energia como elemento essencial para o desenvolvimento urbano e rural do Distrito Federal.