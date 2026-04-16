Morre desembargador Luiz Cláudio Abreu, ex-presidente do TJDFT

O desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Luiz Cláudio de Almeida Abreu - (crédito: TJDFT)

Morreu, nesta quinta-feira (16/4), em Brasília, o desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Luiz Cláudio de Almeida Abreu, aos 89 anos. A informação foi confirmada pelo próprio tribunal, por meio de nota.

Leia também: PT fecha acordo com PDT e confirma vice ao governo do RS

Abreu morreu por volta das 6h da manhã, no Hospital do Coração, na Asa Sul. A morte foi causada por uma falência mútlipla de órgãos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Luiz Cláudio era natural de Muiaé (MG). Formou-se em Direito e Ciências Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Antes de se dedicar à magistratura do DF de forma exclusiva, foi Juiz de Direito Substituto no TJDFT e Juiz de Direito. Em seguida, tornou-se desembargador. Anos mais tarde, foi vice-presidente do TJDFT no biênio 1990–1992 e presidente da Corte no biênio 1992–1994. Em 1996, se aposentou.

A partir desta quinta-feira (16/4), o Tribunal declarou luto oficial de três dias. A bandeira do Distrito Federal e a bandeira do TJDFT ficarão, em todas as edificações da Corte, a meio-mastro.

O velório acontecerá às 13h desta sexta-feira (17/4), na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento acontecerá às 15h30.