Interrogatórios de réus terminam, e júri da chacina avança para os debates

O interrogatório dos cinco réus da chacina que dizimou 10 pessoas da mesma família foi finalizado por volta das 15h15 desta quinta-feira (16/4). O julgamento ocorre no Fórum de Planaltina desde a segunda (13/4) e, agora, avançará para os debates da acusação e defesas.
O último a falar foi Carlos Henrique. Em depoimento, negou envolvimento nos assassinatos e afirmou ter sido convidado por Carlomam dos Santos, um dos réus, para cometer um assalto contra Thiago Belchior, uma das vítimas, na chácara de Marcos Antônio, pai de Thiago.
Conforme o relato, Carlos receberia R$ 5 mil para o serviço. “Falaram para eu pegar apenas o celular e o cartão do Thiago”, afirmou. O plano teria sido arquitetado por Gideon Batista e Horácio Carlos. Questionado se teria sido chamado para executar ou sequestrar uma das vítimas, o réu negou.
Na chácara, relatou que Thiago chegou em um carro com Horácio. Horácio, por sua vez, também se passou por vítima para encenar. “Depois que peguei o celular e o cartão, fiz sinal para o Gideon e ele deu o ok. Fui embora.”
Carlos narrou que Horácio o levou de carro para perto de sua casa e adiantou R$ 2 mil do acordado. O réu contou que só entrou em contato com Carlomam dias depois para cobrar os R$ 3 mil restantes e percebeu que tinha sido bloqueado no WhatsApp.
Ao final, Carlos manifestou aos jurados ter se arrependido. “Poderia ter conquistado esses R$ 5 mil trabalhando. Quero dizer que nunca matei ninguém e não seria agora”, finalizou.
Nesta quinta-feira, os promotores e advogados de acusação falarão por três horas. Depois, todas as defesas se dividirão em três horas para a sustentação.
