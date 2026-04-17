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Esquema criminoso

Remédios degradados contra câncer foram vendidos a hospitais em 5 estados

Unidades hospitalares no DF, GO, SP, MG e RJ receberam medicações com risco de eficácia reduzida e PCDF trabalha junto à Anvisa para identificar lotes

As medicações eram furtadas de uma distribuidora localizada no Distrito Federal, e vendidas à hospitais em 5 estados do Brasil - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)
As medicações eram furtadas de uma distribuidora localizada no Distrito Federal, e vendidas à hospitais em 5 estados do Brasil - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

Três distribuidoras fantasmas, localizadas em Goiás e no Distrito Federal, venderam medicações possivelmente degradadas a hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minais Gerais e DF. A Operação Alto Custo deflagrou, nesta sexta-feira (17/4), um esquema criminoso responsável por furto e roubo de remédios destinados ao tratamento de câncer, doenças autoimunes e no tratamento de pessoas transplantadas. Os desvios podem estar acontecendo há cerca de seis anos.

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Chegando a movimentar R$ 22 milhões em um ano com a venda de remédios furtados e roubados, 13 pessoas foram identificadas pela PCDF, com a colaboração da Polícia Civil do estado de Goiás. Por intermédio da 10° Delegacia de Polícia, o esquema foi desmantelado na manhã desta sexta e cinco mandados de prisão preventiva foram expedidos pelas equipes. 

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Segundo o delegado-chefe da 10° DP, Laércio Rosseto, o esquema furtava medicações de uma distribuidora lícita, situada no Aeroporto Internacional de Brasília. Os remédios de alto valor eram retirados do estoque e escondidos em caixas que seriam, supostamente, destinadas ao descarte. Posteriormente, os criminosos transportavam as caixas até a doca de expedição, onde essas medicações eram entregues a terceiros e levadas para as distribuidoras fantasmas, que tinham CNPJ e emitiam notas fiscais da saída desses produtos. 

"Há chances de que essas medicações tenham sido distribuídas a mais estados do país. A Operação segue investigando o caso", alerta Rosseto.

Ainda de acordo com o delegado, esses medicamentos são sensíveis à temperatura e, quando armazenados de forma inadequada, podem ter o princípio ativo degradado, gerando compostos instáveis e potencialmente nocivos. Além de perderem a eficácia, esses remédios podem provocar reações adversas ou falhas graves no tratamento. "O que coloca pacientes, especialmente os mais vulneráveis, em risco de vida", alerta o delegado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já entrou na operação e a diretoria de fiscalização em Brasília "abraçou a causa, acionando também a vigilância sanitária em São Paulo e Goiânia", segundo o delegado. Ou seja, a Anvisa está em parceria com a PCDF para ajudar na pesquisa e nos procedimentos de sua atribuição.

Entre as medicações vendidas pelo esquema criminoso estão:

  • VENCLEXTA (utilizado no tratamento de cânceres sanguíneos, matando as células tumorais)
  • LIBTAYO (um anticorpo monoclonal humano utilizado para imunoterapia no
    tratamento de certos tipos de câncer, como carcinoma)
  • REBLOZIL (o princípio ativo é o luspatercepte que aumenta a produção de hemácias, sendo,
    portanto, utilizado para reduzir a necessidade de transfusões de sangue em pacientes)
  • IMBRUVICA (é indicado para tratamento de certos tipos de cânceres do sangue, como
    a leucemia linfocítica crônica, sendo anticâncer e de uso oral em cápsulas)
  • TAGRISSO  (cujo princípio ativo é indicado para o tratamento de câncer do pulmão)

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 17/04/2026 13:00 / atualizado em 17/04/2026 15:39
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