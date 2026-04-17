Remédios degradados contra câncer foram vendidos a hospitais em 5 estados

As medicações eram furtadas de uma distribuidora localizada no Distrito Federal, e vendidas à hospitais em 5 estados do Brasil - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

Três distribuidoras fantasmas, localizadas em Goiás e no Distrito Federal, venderam medicações possivelmente degradadas a hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minais Gerais e DF. A Operação Alto Custo deflagrou, nesta sexta-feira (17/4), um esquema criminoso responsável por furto e roubo de remédios destinados ao tratamento de câncer, doenças autoimunes e no tratamento de pessoas transplantadas. Os desvios podem estar acontecendo há cerca de seis anos.

Chegando a movimentar R$ 22 milhões em um ano com a venda de remédios furtados e roubados, 13 pessoas foram identificadas pela PCDF, com a colaboração da Polícia Civil do estado de Goiás. Por intermédio da 10° Delegacia de Polícia, o esquema foi desmantelado na manhã desta sexta e cinco mandados de prisão preventiva foram expedidos pelas equipes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o delegado-chefe da 10° DP, Laércio Rosseto, o esquema furtava medicações de uma distribuidora lícita, situada no Aeroporto Internacional de Brasília. Os remédios de alto valor eram retirados do estoque e escondidos em caixas que seriam, supostamente, destinadas ao descarte. Posteriormente, os criminosos transportavam as caixas até a doca de expedição, onde essas medicações eram entregues a terceiros e levadas para as distribuidoras fantasmas, que tinham CNPJ e emitiam notas fiscais da saída desses produtos.

"Há chances de que essas medicações tenham sido distribuídas a mais estados do país. A Operação segue investigando o caso", alerta Rosseto.

Ainda de acordo com o delegado, esses medicamentos são sensíveis à temperatura e, quando armazenados de forma inadequada, podem ter o princípio ativo degradado, gerando compostos instáveis e potencialmente nocivos. Além de perderem a eficácia, esses remédios podem provocar reações adversas ou falhas graves no tratamento. "O que coloca pacientes, especialmente os mais vulneráveis, em risco de vida", alerta o delegado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já entrou na operação e a diretoria de fiscalização em Brasília "abraçou a causa, acionando também a vigilância sanitária em São Paulo e Goiânia", segundo o delegado. Ou seja, a Anvisa está em parceria com a PCDF para ajudar na pesquisa e nos procedimentos de sua atribuição.

Entre as medicações vendidas pelo esquema criminoso estão:

VENCLEXTA (utilizado no tratamento de cânceres sanguíneos, matando as células tumorais)

LIBTAYO (um anticorpo monoclonal humano utilizado para imunoterapia no

tratamento de certos tipos de câncer, como carcinoma)

tratamento de certos tipos de câncer, como carcinoma) REBLOZIL (o princípio ativo é o luspatercepte que aumenta a produção de hemácias, sendo,

portanto, utilizado para reduzir a necessidade de transfusões de sangue em pacientes)

portanto, utilizado para reduzir a necessidade de transfusões de sangue em pacientes) IMBRUVICA (é indicado para tratamento de certos tipos de cânceres do sangue, como

a leucemia linfocítica crônica, sendo anticâncer e de uso oral em cápsulas)

a leucemia linfocítica crônica, sendo anticâncer e de uso oral em cápsulas) TAGRISSO (cujo princípio ativo é indicado para o tratamento de câncer do pulmão)







