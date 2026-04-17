PRF apreende 105 ampolas de medicamentos emagrecedores com médico na BR-060

Entre os materiais apreendidos estão anabolizantes como Durateston, Decanoato de Nandrolona, Metenolona, Drostanolona e Enantato de Testosterona e medicamentos e compostos como tirzepatida e semaglutida - (crédito: PRF)

Por Luana Nogueira—Na noite desta quinta-feira (16/4), a PRF apreendeu 105 ampolas de produtos anabolizantes e medicamentos para emagrecimento ilícitos na BR-060, no Distrito Federal. Os itens foram localizados em um veículo de luxo conduzido por um homem de 27 anos, que declarou ser médico com pós-graduação em endocrinologia.

Dentre os materiais apreendidos, a equipe da PRF encontrou anabolizantes como Durateston, Decanoato de Nandrolona, Metenolona, Drostanolona e Enantato de Testosterona. Também foram encontrados medicamentos e compostos como tirzepatida, semaglutida, além de peptídeos como TB-500 e BPC-157.

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Segundo a PRF, o motorista alegou que os medicamentos eram para uso próprio. Ele também declarou que havia adquirido os produtos no Paraguai e estaria retornando de Foz do Iguaçu (PR).

Além de muitas dessas substâncias não possuírem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os produtos são de origem estrangeira e comercialização proibida ou restrita no Brasil.

A apreensão ocorreu por volta das 21h30, em frente à Unidade Operacional (UOP) do Recanto das Emas. De acordo com a PRF, o material foi lacrado e encaminhado à Receita Federal para os procedimentos cabíveis. Após a abordagem, o condutor e os dois passageiros que estavam no veículo foram liberados.