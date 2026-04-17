Criminosos desviavam cinco medicações contra câncer; veja quais

As medicações eram furtadas ou roubadas de distribuidoras lícitas, e vendidas com CNPJ de empresas criminosas - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Hospitais privados e públicos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás podem ter comprado cinco tipos de medicações de distribuidoras falsas, localizadas no DF e em GO. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17/4), um esquema criminoso, que consistia em furtar remédios de uma empresa localizada em Brasília e comercializá-los para unidades hospitalares. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi acionada e está executando pesquisas e procedimentos de sua atribuição.

Colocando em risco a vida de pacientes que sofrem com sérias comorbidades, um esquema de "lavagem de medicações" desviou remédios de distribuidoras lícitas e armazenou essas medicações de forma indevida. Posteriormente, esses produtos foram comercializados e podem estar sendo utilizados por pessoas em tratamento de câncer, indivíduos com doenças autoimunes e na terapia de pacientes transplantados. Segundo informações da 10ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, os criminosos chegaram a movimentar cerca de R$ 4 milhões com remédios de alto custo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o delegado-chefe Laércio Rosseto, os medicamentos são sensíveis à temperatura, e muitos deles não estavam sendo mantidos sob refrigeração. "Isso pode causar a perda de efeitos, com a degradação dos princípios ativos", descreve o delegado. Além do risco de serem ineficazes, as medicações ainda podem ser tóxicas à saúde dos seres humanos, devido à perda da cadeia de frio.

Ou seja, devido ao armazenamento inadequado, alguns desses remédios vendidos pelos criminosos podem ser potencialmente nocivos às pessoas que sofrem com diferentes comorbidades. "Colocando esses pacientes, em especial os mais vulneráveis, em risco de vida", alertou o delegado.

Entre as medicações vendidas pelo esquema criminoso estão: