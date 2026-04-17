Terceira edição do Eixão Atípico acontece em 26 de abril; confira programação

Participantes do evento na edição anterior, em 2025. - (crédito: Reprodução: Assessoria de Imprensa da OAB/DF)

No próximo dia 26, acontece o evento Eixão Atípico, no Eixão do Lazer, posto 109 Sul, na Asa Sul, das 9h às 13h. Promovido desde 2023 pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), o evento gratuito tem o objetivo de ajudar a combater preconceitos e aproximar a sociedade do universo neurodiverso, com empatia e experiências de pessoas autistas.

Este ano, a programação conta com atividades esportivas, rodas de conversa e entretenimento. A ação é voltada para famílias, profissionais e comunidade. Estarão presentes Flávia Amaral, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB/DF, e a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do DF, Lenda Tariana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira a programação completa:

• Atividades esportiva inclusivas: tênis, boxe, dança charme, brincadeiras adaptadas, pintura de rosto.

• Lazer: Pipoca e picolé.

• Diálogos: Rodas de conversa e podcast.

• Apoio para empreendedores atípicos: haverá interação com caprinos; corte de cabelo; atendimento jurídico gratuito.

• Entretenimento: Cover de Michael Jackson, DJ e encerramento com banda Time Out.

Serviço:

• Data/horário: 26/4/2026, 9h às 13h.

• Local: Eixão do Lazer, posto 109 Sul (Asa Sul), Brasília/DF.

• Público: Famílias, profissionais e comunidade, em ambiente acessível.



