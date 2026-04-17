Rede pública registra mais de 1,7 mil casos de LER/Dort em 2025

Mais de 1,7 mil casos de LER/Dort são registrados na rede pública do DF somente em 2025 - (crédito: Divulgação / Agência Saúde DF)

Por João Pedro Zamora*

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), o mais recente Informe Epidemiológico em Saúde do Trabalhador, com foco nos dados sobre lesões por esforço repetitivo (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort). De 2015 a 2025, foram registrados 2.254 casos de LER/Dort, sendo 1.744 somente em 2025, o que equivale a 43,9% do total de casos. Os números foram retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e divulgados pela SES-DF neste Abril Verde, que mobiliza a população para a prevenção de doenças ocupacionais.

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O trabalho doméstico lidera o ranking, com cerca de 10% das notificações. A segunda ocupação com mais ocorrências é a construção civil, com destaque para pedreiros, que representam 6,7% dos registros.

Os termos Dort e LER são usados para descrever doenças, lesões e síndromes causadas, mantidas ou agravadas pelas condições de trabalho e que afetam o sistema muscular e esquelético. Apesar disso, essas condições podem também surgir de situações de estresse excessivo e assédio, além de movimentos repetitivos, postura inadequada, esforço físico intenso e tempo insuficiente para recuperação.

Os sintomas mais comuns incluem dores crônicas, formigamento ou dormência em diversas partes do corpo e fadiga muscular.

A prevenção da LER/Dort é algo que deve ser realizado constantemente entre trabalhadores, empregadores e o próprio governo. Entre as medidas recomendadas estão a adoção de pausas regulares durante a jornada, a adequação dos postos de trabalho com foco em ergonomia, a redução de movimentos repetitivos e o incentivo à prática de atividades físicas.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates