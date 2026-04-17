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Homem ataca mulher no Varjão e tenta matá-la após ela receber alta

Vítima foi agredida com garrafa após rejeitar assédio e sofreu nova tentativa de ataque com faca

Homem ataca mulher com garrafa e, depois, com faca - (crédito: Divulgação)
Homem ataca mulher com garrafa e, depois, com faca - (crédito: Divulgação)

Um homem foi preso, por importunar sexualmente uma mulher, tentar esfaqueá-la e agredi-la com uma garrafa de vidro. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17/4), na Quadra 9, no Varjão. O incidente teve início quando o suspeito, visivelmente alterado, começou a assediar a vítima, chegando a tocá-la de forma indevida. Diante da rejeição da mulher, o comportamento do agressor escalou rapidamente para a agressão física. Veja o momento da prisão:

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Sem hesitar, ele desferiu um golpe com uma garrafa de vidro contra a cabeça da vítima, provocando um corte profundo e sangramento intenso, que exigiu atendimento médico imediato em que foram realizados oito pontos.

O trauma, contudo, não se encerrou com o socorro hospitalar. Pouco tempo depois de receber alta, a vítima foi surpreendida pelo mesmo agressor. Desta vez, ele retornou armado com uma faca, em uma tentativa clara de consumar um atentado ainda mais grave. O histórico do agressor, que foi detido em sua própria residência logo após o segundo ataque, levanta um alerta sobre a periculosidade do suspeito. Nos registros dele constam crimes como ameaça, furto de veículos e, de forma recorrente, o descumprimento de medidas protetivas.

O caso foi oficialmente registrado e segue sob investigação na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 17/04/2026 18:15
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