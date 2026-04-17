Vídeo: corpo é encontrado em São Sebastião; polícia investiga

O corpo foi encontrado por moradores da região - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo de um homem foi encontrado em estado de decomposição, na Quadra 103 do Residencial Oeste, em São Sebastião, na tarde desta sexta-feira (17/4). Em um vídeo feito por moradores da região, é possível ver o corpo em meio aos tijolos em uma área de construção. A polícia investiga o caso.



Veja o vídeo:

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O estado em que o corpo foi encontrado dificulta o reconhecimento, sendo necessário exames necropsiais para isso. Porém, é possível perceber que se trata de uma pessoa jovem.

O delegado Rooney Matsui, da 30ª DP (São Sebastião), disse que o caso passa por perícia, sendo impossível identificar o corpo. Além da identidade, as causas da morte também estão sendo investigadas.

Até o momento da publicação desta matéria, os exames periciais ainda não foram conclusivos sobre a identidade ou as razões que levaram à morte do homem.