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Mistério

Vídeo: corpo é encontrado em São Sebastião; polícia investiga

O corpo foi encontrado por moradores da ragião, que acionaram a polícia. Exames periciais estão sendo feitos para determinar a causa da morte e a identidade

O corpo foi encontrado por moradores da região - (crédito: Material cedido ao Correio)
O corpo foi encontrado por moradores da região - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo de um homem foi encontrado em estado de decomposição, na Quadra 103 do Residencial Oeste, em São Sebastião, na tarde desta sexta-feira (17/4). Em um vídeo feito por moradores da região, é possível ver o corpo em meio aos tijolos em uma área de construção. A polícia investiga o caso. 

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O estado em que o corpo foi encontrado dificulta o reconhecimento, sendo necessário exames necropsiais para isso. Porém, é possível perceber que se trata de uma pessoa jovem. 

O delegado Rooney Matsui, da 30ª DP (São Sebastião), disse que o caso passa por perícia, sendo impossível identificar o corpo. Além da identidade, as causas da morte também estão sendo investigadas. 

Até o momento da publicação desta matéria, os exames periciais ainda não foram conclusivos sobre a identidade ou as razões que levaram à morte do homem. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 17/04/2026 22:18 / atualizado em 17/04/2026 23:08
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