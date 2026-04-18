Secretário executivo da Economia, Thiago Conde é exonerado do cargo

Thiago Conde foi exonerado do cargo de Secretário Executivo de Finanças na última quinta-feira (16/4) - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O Secretário Executivo de Finanças, da Secretaria de Economia do Distrito Federal, Thiago Conde, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (16/4). A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e ocorre duas semanas após a nomeação de Valdivino Oliveira para o comando da pasta.

Na Secretaria de Economia desde 2010, Thiago Conde passou a ocupar o cargo de Secretário Executivo de Orçamento, remodelado para Secretário Executivo de Finanças, em 2022. Em 2017, ele chegou a assumir a Subsecretaria de Orçamento Público.

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No lugar de Conde, assume o cargo Ailton Ferreira Cavalcante. A nomeação também foi publicada na edição extra do DODF.

