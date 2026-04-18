GDF decreta luto oficial de três dias pela morte de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, Oscar se mudou com a família para Brasília aos 13 anos - (crédito: José Varella/CB/D.A Press)

A governadora Celina Leão (PP) decretou luto oficial de três dias, a partir deste sábado (18/4), pela morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Referência mundial no basquete, o atleta morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, após um mal-estar. A medida foi formalizada por meio do Decreto nº 48.500, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Oscar lutava contra um tumor cerebral desde 2011. Após passar por diversas cirurgias, o atleta anunciou, em 2022, que havia interrompido por conta própria o tratamento de quimioterapia. O corpo da lenda do basquete foi cremado na noite da sexta, em cerimônia reservada à família e amigos.

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Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, Oscar se mudou com a família para Brasília aos 13 anos. Foi na capital federal que desenvolveu a paixão pelo basquete, treinando em um dos principais centros esportivos da cidade da época, o Clube Unidade de Vizinhança, sob o comando de Laurindo Miura.

Em 1998, o “Mão Santa” recebeu o título de cidadão honorário de Brasília, concedido pela Câmara Legislativa em cerimônia simbólica no próprio Vizinhança. Seis anos depois, o atleta se despediu das quadras de basquete com o jogo amistoso Oscar entre amigos, realizado no ginásio do Maristão, na 915 Sul.