GDF decreta luto oficial de três dias pela morte de Oscar Schmidt

A governadora Celina Leão (PP) decretou luto oficial de três dias, a partir deste sábado (18/4), pela morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Referência mundial no basquete, o atleta morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, após um mal-estar. A medida foi formalizada por meio do Decreto nº 48.500, publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).
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Oscar lutava contra um tumor cerebral desde 2011. Após passar por diversas cirurgias, o atleta anunciou, em 2022, que havia interrompido por conta própria o tratamento de quimioterapia. O corpo da lenda do basquete foi cremado na noite da sexta, em cerimônia reservada à família e amigos.
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Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, Oscar se mudou com a família para Brasília aos 13 anos. Foi na capital federal que desenvolveu a paixão pelo basquete, treinando em um dos principais centros esportivos da cidade da época, o Clube Unidade de Vizinhança, sob o comando de Laurindo Miura.
Em 1998, o “Mão Santa” recebeu o título de cidadão honorário de Brasília, concedido pela Câmara Legislativa em cerimônia simbólica no próprio Vizinhança. Seis anos depois, o atleta se despediu das quadras de basquete com o jogo amistoso Oscar entre amigos, realizado no ginásio do Maristão, na 915 Sul.