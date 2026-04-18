Fim da espera: veredicto da chacina de família de Planaltina sai neste sábado (18/4)

A tarde deste sábado (18/4) é de expectativa e silêncio em frente ao Tribunal de Júri de Planaltina. Ao contrário do que se previa inicialmente, o desfecho do julgamento dos cinco acusados de assassinar 10 pessoas da mesma família em Planaltina deve ser antecipado, com a sentença sendo lida ainda hoje.

A nova previsão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) indica que a votação dos jurados deve ser encerrada por volta das 19h, seguida imediatamente pela leitura da sentença pelo juiz presidente.

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A movimentação em frente ao tribunal é baixa nesta tarde. O cenário de vigília é marcado pela presença solitária de apenas três familiares das vítimas, que aguardam o veredicto sob um misto de cansaço e esperança por justiça. Enquanto isso, do lado de dentro, a votação segue em andamento em sala secreta.

A votação

Desde as 9h da manhã, os sete jurados que compõem o Conselho de Sentença analisam mais de 500 quesitos. Devido à complexidade do caso e ao número de réus, a expectativa era de que os trabalhos avançassem pelo domingo, mas o ritmo das deliberações acelerou o cronograma.

Os réus que aguardam a decisão são:

Gideon Batista: apontado como mentor, tentou se colocar como vítima e atribuir o crime a um dos falecidos.

Horácio Carlos: único que não apresentou versão em plenário.

Carlomam dos Santos e Fabrício Silva: ambos apontaram Gideon como o cérebro por trás do plano.

Carlos Henrique: Alegou que acreditava tratar-se de um assalto e que abandonou o local antes das mortes.

Rito final

Nesta tarde, os jurados respondem a perguntas objetivas formuladas pelo juiz sobre a materialidade e autoria dos crimes. O voto é feito por meio de cédulas de "sim" e "não", garantindo a "íntima convicção" e o sigilo total, já que os membros do júri não podem se comunicar entre si.

A decisão final será definida pela maioria simples dos votos. Caso a previsão se confirme, o DF conhecerá o destino dos acusados de um dos crimes mais brutais de sua história antes do fim desta noite.