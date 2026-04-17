Morre Maria José Miguel, membro da Federação Brasileira de Psicanálise

Morreu, nesta sexta-feira (17/4), Maria José Miguel, membro da Federação Brasileira de Psicanálise (Febra Psi) e da Sociedade de Psicanálise de Brasília (SPBsb). A morte foi divulgada pela SPBsb. A causa, no entanto, não foi informada. O velório e a cremação de Maria ocorrem no domingo, a partir das 9h, no Templo do Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso (GO).
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Em comunicado, Maria foi descrita como "querida amiga e colega". A diretoria da SPBsb lamentou a perda, e se soliedarizou aos familiares e amigos, "expressando nossos mais sinceros sentimentos".
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Em março deste ano, Maria celebrou os seus 80 anos cercada de familiares e amigos. Uma das presenças durante a celebração foi da colunista do Correio Liana Sabo. Nos registros, Maria demonstrava alegria e paz.
Confira a nota publicada pela Sociedade de Psicanálise de Brasília (SPBsb):
"Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de nossa querida amiga e colega, Maria José Miguel.
Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos. Que encontrem amparo, serenidade e força para atravessar esta perda tão dolorosa.
Diretoria da SPBsb".
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