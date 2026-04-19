De pequenos atletas a campeões dos 5km: veja os destaques da Maratona Brasília 2026

A Esplanada dos Ministérios se transformou em um grande ponto de encontro para quem gosta de esporte, lazer e convivência ao ar livre. Abrindo a programação da Maratona Brasília 2026, o dia foi marcado por provas voltadas a diferentes públicos, com destaque para a corrida infantil, que reuniu dezenas de crianças acompanhadas por familiares em um clima de festa e incentivo à prática esportiva desde cedo. O evento celebra os 66 anos de Brasília e do Correio Braziliense.

Logo no início da tarde, pequenos atletas tomaram conta do percurso, com largadas organizadas por faixa etária e distâncias adaptadas. Em seguida foi a vez dos jovens e adultos que correram a prova de 5km serem as estrelas do show. Entre medalhas, aplausos e comemorações na linha de chegada, o que se viu foi mais do que competição: um ambiente de integração, onde pais e responsáveis participaram ativamente, incentivando cada passo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A pequena Cora Puddu, de 10 anos, foi uma das medalhistas da corrida infantil, e celebrou a conquista com entusiasmo ao lado da família. "É minha primeira corrida e estou muito emocionada", contou. Mesmo com pouca experiência (segundo ela, treinou apenas duas vezes antes da prova), a jovem corredora mostrou empolgação e já pensa em participar de novos eventos. "Eu diria para outras crianças saírem dos videogames e virem correr, porque é muito legal", afirmou.

A mãe, Ana Paula, destacou o orgulho pela filha e a importância do incentivo ao esporte dentro de casa. "Aqui todo mundo é corredor: o pai, a madrasta, eu também corro. É um hábito que a gente incentiva muito", disse. O pai da menina, Dalton Martins, também comemorou o momento e ressaltou o início da trajetória da filha no esporte. "Muito orgulhoso, muito bom ver ela correndo, se dedicando e começando a pegar gosto pela coisa. Ainda vamos participar de outros eventos", completou.

O estudante Hamilton Vilela Filho, 11, comemorou a conquista da medalha com um discurso de superação que emocionou os pais e quem estava assistindo. "Eu estou muito feliz, porque dei o meu melhor. Eu treinei, sei do que sou capaz. Fiquei um pouco cansado, mas não me desmotivei, mantive o foco até o fim", contou o jovem corredor, que pratica o esporte desde os 6 anos e já demonstra disciplina dentro das provas.

O pai, Hamilton Vilela, também é corredor e acompanhou de perto a prova. Ele destacou o orgulho pelo desempenho do filho e a importância do incentivo ao esporte desde cedo. "É muito importante para as crianças, é saúde, é qualidade de vida. A gente incentiva desde pequeno e participa junto também", afirmou. Morador de Santa Maria, ele adiantou que a família pretende seguir presente na programação. "É um momento de estar junto e aproveitar o esporte", completou.





















Corredores experientes

O atleta Pitágoras Barros, 43, comemorou a conquista do primeiro lugar geral nos 5 km com um sentimento de missão cumprida após cruzar a linha de chegada. "É muito treinamento semanal, preparo físico, alimentação, hidratação, tudo tem que estar alinhado. Fiquei muito feliz com essa vitória. Fiz um tempo bom, dentro do esperado, mas sempre queremos evoluir mais. Corrida é vida", afirmou o morador da Taguatinga Norte.

A corredora Helen Cristina também celebrou com emoção a conquista do primeiro lugar feminino nos 5 km. Moradora de Águas Claras e nascida na capital, ela contou que não esperava subir ao topo do pódio, já que sua estratégia inicial era poupar energia para os próximos dias de prova. "Quando vi que estava entre as primeiras, pensei: agora tenho que manter. O segredo é ir com tranquilidade, se hidratar bem e, acima de tudo, curtir a prova", disse.

Parceria com a cidade

O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, esteve presente no evento e destacou a consolidação da Maratona Brasília como um dos principais eventos do calendário local. "Este ano vemos uma estrutura ainda mais robusta e recorde de participação, o que mostra a força desse tipo de iniciativa", afirmou. O titular da pasta reforçou o papel do esporte na qualidade de vida da população. "Em um momento em que a saúde mental é um desafio, a prática esportiva pode fazer toda a diferença", completou.

O gerente comercial do Correio, Lula Cardoso, destacou o início positivo da programação e a proposta de integração do evento com a cidade. "Começamos com chave de ouro, em uma comemoração dupla dos 66 anos de Brasília e do Correio", celebrou. Segundo ele, a iniciativa vai além de uma ação comercial. "Sempre tentamos unir nossa marca com a cidade, entregar algo além do conteúdo, promover esporte, cultura e saúde. Existe essa preocupação de gerar valor para Brasília", completou.

Apoiadores do evento também falaram sobre a importância da iniciativa. O fundador e CEO da Unity Saúde, Dúlio Santana, enfatizou a conexão entre o evento e a promoção da saúde, além do orgulho em participar do evento. "Tem tudo a ver com a nossa proposta, que é incentivar hábitos saudáveis. Não é só uma parceria comercial, é uma parceria com a cidade e, principalmente, com a saúde da população", disse.