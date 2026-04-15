Maratona Brasília 2026: Mirelle Leite defenderá o título nos 5km

Mirelle Leite treina para buscar o bicampeonato na prova dos 5km: a meta é ser a primeira indígena na delegação do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 - (crédito: Neoenergia/Divulgacao)

Em 2025, Mirelle Leite veio ao Distrito Federal pela primeira vez para competir na Maratona Brasília. A atleta garantiu o pódio dos 5km da competição. Desta vez, retorna à capital para se divertir e aproveitar a celebração do evento promovido pelo Correio. Familiarizada na cidade, a pernambucana de 24 anos tem um retrospecto positivo em provas no Distrito Federal: primeira nas três disputadas no Planalto Central.

Embaixadora da Neoenergia, Mirelle disputará a Maratona Brasília deste ano com menos responsabilidade. Em recuperação de uma inflamação no quadril sofrida no início do ano, ela fará os 5km com o intuito de aproveitar tudo que a prova disponibilizará aos atletas. Com menos intensidade, a pernambucana voltou aos treinos há pouco tempo. Mesmo assim, não dispensou da agenda estar presente no DF para prestigiar a disputa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Queria muito ir para a prova, para bater o recorde, para fazer o meu melhor marco, igual que eu fiz ano passado. Só que dessa vez, eu falei para ele que eu vou mais para se divertir e poder estar lá com a galera", contou. Pode-se considerar que o Distrito Federal está entre um dos trajetos favoritos da jovem de 24 anos no quesito corrida. Ao Correio, Mirelle rasgou elogios sobre as provas disputadas no DF, com apenas um adendo: o clima. Queixa comum de atletas que moram fora.

"Eu amo correr em Brasília", celebrou. "As corridas que fui eu gostei muito. São muito bem organizadas, o clima é que passa um pouquinho, é bem diferente daqui de São Paulo. O percurso é perfeito, bem plano, tem a hidratação, tem o apoio do pessoal", elogia.

Leia também: O desafio de disputar a maratona pela primeira vez

Natural da reserva de Xukuru, no distrito de Cimbres (PE), a jovem trabalha pelo sonho de ser a primeira atleta indígena brasileira a representar o país nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Focada, ela busca melhorar a performance e adquirir mais conhecimento.

Mirelle Leite em frente à Catedral: percurso conhecido da atleta indígena pernambucana (foto: Neoenergia/Divulgacao)

Mirelle tem um intercâmbio marcado com destino aos Estados Unidos ou para a Colômbia, para fazer um "camp" de competições durante um período. "Eu quero agradecer por mais uma oportunidade de poder ir a Brasília, poder participar de mais uma maratona e estar com o pessoal. A Neoenergia veio para somar e está me dando essa oportunidade também de poder estar em Brasília e está sendo mais reconhecida pelo mundo do esporte", agradece.

Destaque no atletismo Sul-Americano, a atleta tem grandes conquistas no currículo, como o tricampeonato continental, e títulos nacionais nas categorias sub-18, sub-20 e sub-23.

Cardápio de provas

O evento será distribuído ao longo de quatro dias. No sábado (18/4), acontecem a Corrida Kids, às 15h, e a prova de 5km, às 17h. No domingo (19/4), serão realizadas as corridas de 5km e 10km, com largada às 7h.

Na segunda-feira (20/4), os percursos de 5km e 21km largam às 6h30. No feriado de terça-feira (21/4), data do aniversário de Brasília, o evento atinge o ápice com todas as distâncias disponíveis.

As largadas principais acontecem em frente ao Museu da República, com horários escalonados: 5h30 para os 42km, 6h para os 21km e 6h30 para as provas de 3km, 5km e 10km.

Com percursos cruzando a essência urbanística da capital e formatos pensados para todos os perfis, a Maratona Brasília 2026 transforma a cidade em cenário esportivo e celebra, em movimento, mais um aniversário do Distrito Federal.

Programe-se

» Dia 1 - sábado (18/4)

Corrida Kids - 15h

5km - 17h

» Dia 2 - domingo (19/4)

5km e 10km - 7h

» Dia 3 - segunda-feira (20/4)

5km e 21km - 6h30

» Dia 4 - terça-feira (21/4)

3km, 5km, 10km, 21km ou 42km

» Largada: 5h30 para os 42km 6h para 21km 6h30 para 3km, 5km e 10km

» Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Desafio JK: 21 km (no dia 20) + 21 km (no dia 21)

» Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18) + 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Inscrições: www.brasilcorrida.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima