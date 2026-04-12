Japonês Katsuki inaugura maratona da marcha atlética com vitória no DF

Katsuki precisou de 3h04min58s para cruzar a linha de chegada dos 42,195km - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Considerado um dos favoritos ao pódio no Distrito Federal, Katsuki — bronze mundial dos 35km em 2025, com 2h55min28s — confirmou o bom momento aos 35 anos e cruzou a linha de chegada em primeiro, 3h04min58s no Mundial de Marcha Atlética por Equipes na Esplanada dos Ministérios, neste domingo (12/4).

Nascido em 28 de novembro de 1990, o japonês é vice-líder do ranking mundial dos 35km, atrás apenas do canadense Evan Dunfee. Na prova no DF, o equatoriano David Hurtado (3h05min57s) ficou com a segunda colocação, enquanto Kazuya Iwai (3h06min03s), também do Japão, completou o pódio. O Japão também conquistou o título por equipes, com 13 pontos na soma das posições dos atletas, à frente de Itália e Espanha.

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As provas do Mundial por equipes fazem parte da reformulação da marcha atlética neste ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles-2028. As tradicionais distâncias de 20km e 35km dão lugar a provas alinhadas ao formato de rua — a meia-maratona (21,1km) e a maratona (42,195km) —, em uma tentativa de modernizar e tornar a modalidade mais atrativa. Entre os Jogos de Los Angeles-1932 e Tóquio-2020, a distância mais longa da modalidade era de 50km.

O Brasil foi representado na maratona masculina por Diego Pereira Lima (CASO-DF), Edson Érico Alves de Aguiar (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG), Klaubert Emanoel Ferreira de França (CASO-DF), Paulo Henrique Ribeiro (Associação de Atletismo de Blumenau-SC) e Rudney Dias Nogueira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG).