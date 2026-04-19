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Quase! Cinco apostas do DF ficam a uma dezena de prêmio milionário na Lotofácil

Os cinco bilhetes que acertaram 14 dezenas foram feitos na Asa Norte, Gama, Guará I, Águas Claras e internet

Todos os bilhetes premiados no Distrito Federal na Lotofácil foram apostas simples, com 15 números marcados, no valor de R$ 3,50 - (crédito: Gemini/Google IA)
Todos os bilhetes premiados no Distrito Federal na Lotofácil foram apostas simples, com 15 números marcados, no valor de R$ 3,50 - (crédito: Gemini/Google IA)

Cinco apostas registradas no Distrito Federal bateram na trave na Lotofácil, no sorteio realizado no sábado (18/4), e ficaram a apenas um número de conquistar o prêmio principal de 15 acertos. Os bilhetes acertaram 14 dezenas e cada um vai receber R$ 1.151,43 no concurso 3665, conforme resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal. Uma aposta de R$ 3,50, feita em Biguaçu (SC), acertou sozinha o prêmio principal e ganhou R$ 1.376.164,75.

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As apostas vencedoras no DF foram feitas em diferentes pontos da capital federal, entre casas lotéricas físicas e canais digitais. Entre os ganhadores estão jogos registrados na Loteria Smart Ltda, Loterias em Canais Eletrônicos (Silce), Lotérica Jerusalém, Lotérica Layanne e Lotérica Primavera.

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Saiba Mais

Todos os bilhetes premiados no Distrito Federal foram apostas simples, com 15 números marcados, no valor de R$ 3,50. Cada uma delas teve apenas uma cota, ou seja, não se tratava de bolão.

Confira onde saíram as apostas de 14 acertos no DF:

  • Loteria Smart Ltda, Asa Norte – aposta física
  • Loterias em Canais Eletrônicos, site da Caixa – aposta digital
  • Lotérica Jerusalém, Guará I – aposta física
  • Lotérica Layanne, Gama – aposta física
  • Lotérica Primavera, Águas Claras – aposta física

Apesar de não levarem o prêmio máximo, os cinco apostadores chegaram muito perto da faixa principal e garantiram premiação na segunda faixa do concurso. A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do país justamente pela maior probabilidade de acerto em comparação com outras loterias.

Os números sorteados no concurso 3665 foram: 01-02-03-05-06-07-09-10-11-13-16-18-22-23-25.

Ao todo, 358 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.151,43 cada. Outros 11.476 bilhetes fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35. Já quem marcou 12 números somou 122.651 apostas ganhadoras, com pagamento de R$ 14 cada. Na faixa de 11 acertos, 602.240 apostas serão premiadas com R$ 7 cada.

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 19/04/2026 22:37 / atualizado em 19/04/2026 23:10
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