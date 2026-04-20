Na trave! 2 apostas do DF ficam a um número de prêmio milionário no Dia de Sorte

As duas apostas foram realizadas presencialmente, em casas lotéricas físicas do Distrito Federal - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Duas apostas feitas no Distrito Federal chegaram perto do prêmio principal do concurso 1203 do Dia de Sorte, sorteado no sábado (18/4), e acertaram seis das sete dezenas sorteadas. Os bilhetes bateram na trave e ficaram a apenas um número de conquistar a faixa máxima da loteria. Ninguém acertou os sete números. E o prêmio ficou acumulado em R$ 1.677.102,55 para a próxima quinta-feira (23/4).

Uma das apostas premiadas foi registrada na Alvorada Lotérica, em Taguatinga Norte. O jogo foi feito na modalidade bolão de jogos de oito números (R$ 20 cada), com nove cotas e dois prêmios, garantindo R$ 3.857,85.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A outra aposta vencedora saiu na Loteria Encontro da Sorte, no Gama. Neste caso, o bilhete foi uma aposta simples, com sete números marcados (R$ 2,50) e cota única. O prêmio será de R$ 1.928,93.

As duas apostas foram realizadas presencialmente, em casas lotéricas físicas do Distrito Federal. Apesar de não levarem o prêmio principal, os apostadores ficaram muito próximos da faixa máxima e garantiram premiação no concurso.

Os números sorteados no concurso 1203 do Dia de Sorte foram: 05-09-16-19-22-23-30. Mês da Sorte: dezembro.

Ao todo, 77 apostas acertaram seis dezenas e vão receber R$ 1.928,93 cada. Outros 2.495 bilhetes fizeram cinco acertos, com prêmio individual de R$ 25. Já 29.527 apostas marcaram quatro números e garantiram R$ 5 cada. No Mês da Sorte, definido como dezembro neste concurso, 95.046 apostas vencedoras receberão R$ 2,50 cada.