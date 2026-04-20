Marido de golpista que se passava por herdeira é preso por fraude no Detran

Um homem de 41 anos foi preso preventivamente após descumprir o pagamento de fiança de R$ 120 mil relacionado a uma operação que investigou fraudes no Departamento de Trânsito (Detran-DF). O suspeito é marido de Otaciane Coelho, apontada como líder de uma organização criminosa voltada a golpes milionários. Ela foi detida na semana passada.

A operação foi desencadeada pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). No ano passado, a PCDF chegou ao encalço de um grupo especializado em fraudes no Detran. O preso em questão acessava indevidamente perfis de servidores para realização de procedimentos ilícitos, revelaram as investigações.

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Ele foi detido em um prédio localizado no Setor de Rádio e TV Sul, na área central de Brasília. Na delegacia, constatou-se que o investigado é marido de Otaciane, a mesma mulher detida por enganar ao menos 160 pessoas com a promessa de doações milionária

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Otaciane se passava por herdeira de uma herança no valor de R$ 40 bilhões, segundo as investigações. Alegava que o dinheiro ainda não havia sido liberado por problemas burocráticos. “A pessoa doava R$ 75 mil, por exemplo, e ela prometia que, assim que saísse a herança, retornaria R$ 2 milhões”, afirmou o delegado Richard Valeriano, chefe da 16ª DP.

A golpista contava com os serviços de uma advogada ativa. A defensora também foi presa nesta terça-feira. “A Justiça entendeu que ela extrapolou o exercício da advocacia e contribuiu na narrativa fictícia para enganar os clientes.”

Outro modus operandi identificado pela polícia é a presença da golpista em um banco do DF. De acordo com a apuração, Otaciane ingressou em uma área do prédio da instituição para dar legalidade ao golpe.