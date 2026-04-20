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Maratona Brasília

Campeões comemoram em 3° dia de Maratona Brasília

As provas de 5km e 21km (público geral e PCD) reúnem muita história e dedicação dos atletas. O Correio conversou com os vencedores das categorias após as vitórias

Trajetos de 5 e 21km marcaram terceiro dia de Maratona Brasília - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Trajetos de 5 e 21km marcaram terceiro dia de Maratona Brasília - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Luiz Fellipe Alves, Davi Cruz e Luiz Francisco*—O terceiro dia de Maratona Brasília, realizado nesta segunda-feira (20/4), reuniu competidores para os trajetos de 5 e 21 km, que acolheu atletas masculinos e femininos, com a categoria inclusiva para pessoas com deficiência. As largadas foram ocorrendo de forma cadenciada, sendo a primeira às 6h30 para os atletas PCDs — masculino e feminino, e a segunda, para o público geral, dos trajetos de 5km e 21km, às 6h35. 

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Vindo de Anapólis (GO), o auxiliar de padaria Pablo Fagundes, de 39 anos, ficou em primeiro lugar na prova de 21 KM. O atleta relata que foi a primeira vez que se consagrou campeão em Brasília, mas já é "veterano" de corridas. "Fico feliz de poder vir e conseguir a vitória na prova", conta o corredor. "Foi um desafio com muita dificuldade porque senti muita dor e fiquei cansado mas, graças a Deus, construí uma vantagem no decorrer do percurso", comentou.

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Carmen Silva, 30 anos, foi a campeã do trajeto feminino de 21km. A professora de Educação Física corre há comentou sobre a dificuldade do trajeto realizado em Brasília. "Os trajetos aqui sempre são desafiadores, mas eu me preparei muito para essa prova", disse. A tricampeã comentou que seu treinador possui um planejamento detalhado para a corrida. "Ele sempre bola um plano para o trajeto, pensando em tudo e que eu possa entregar o meu melhor resultado", afirmou.

O primeiro lugar da corrida de 5KM foi para o servidor público Alessandro Pires, de 52, que fez a prova em 17m43. O atleta mora no Valparaíso de Goiás e conta que gostou do trajeto e que se preparou "bastante" ao acordar, às 4h da manhã, para treinar antes do horário de trabalho. "Dessa vez, eu não fiz desafio porque são várias corridas e a minha carga não suporta, mas eu admiro os atletas que correm provas de 5 a 42 KM", declarou. "Só tenho que dizer parabéns aos corredores."

Na prova dos 5km feminino, Katiursola Bertoli, de 44 anos, se sagrou a grande campeã. Para a atleta, a marca representa uma conquista inédita. “Foi o meu primeiro pódio geral. Estou muito feliz com a minha conquista, foi muito esforço investido”, contou. Apesar do desgaste gerado na primeira prova, a corredora ainda irá enfrentar os 10km na próxima terça-feira (21/4). “Eu vou em busca do pódio novamente. Quero mais uma medalha”, comentou com segurança.

  • Carmem Silva, conquista Tricampeonato no trajeto de 21km
    Carmem Silva, conquista Tricampeonato no trajeto de 21km Ed Alves CB/DA Press
  • Ricardo Melo ganhou três competições seguidas
    Ricardo Melo ganhou três competições seguidas Ed Alves CB/DA Press
  • A atleta PCD Mirene de Souza atribui sua vitória a fé que tem em Deus
    A atleta PCD Mirene de Souza atribui sua vitória a fé que tem em Deus Ed Alves CB/DA Press
  • Pablo Fagundes conseguiu o melhor tempo nos 21 km masculino
    Pablo Fagundes conseguiu o melhor tempo nos 21 km masculino Ed Alves CB/DA Press
  • Alessandro Pires foi o vencedor masculino dos 5km
    Alessandro Pires foi o vencedor masculino dos 5km Ed Alves CB/DA Press
  • Katiursola Bertoli comemorou primeiro pódio
    Katiursola Bertoli comemorou primeiro pódio Ed Alves CB/DA Press

O bicampeão da categoria PCD nos 21km da Maratona Brasília 2026, Ricardo Melo, 54 anos, celebrou a vitória com destaque para a estratégia e constância ao longo do percurso. “Saí num ritmo conservador, pensando na volta, que é mais subida. No 10°Km assumi a liderança e mantive o ritmo entre 4min40s e 4min45s”, relatou.

Mirene de Souza, atleta PCD feminina, conquistou o tricampeonato na prova dos 21km. A atleta afirma que a primeira preparação é a psicológica. “O psicológico envolve uma coisa muito importante que é a fé. Deus me manda todos os dias para vencer as batalhas, é um desafio sem limite”, disse. A atleta investiu no desafio BSB sem limites, que reúne provas de 5, 10, 21 e 42km durante os quatro dias de provas. Apoiada sempre na fé, ela se mostra bastante confiante para mais um desafio. “Vou com tudo para vencer mais uma corrida, Deus está comigo. Vou ter muita força para aproveitar esse trajeto maravilhoso”, acrescentou.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Luiz Fellipe Alves e Davi Cruz*
postado em 20/04/2026 12:37
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