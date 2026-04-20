Campeões comemoram em 3° dia de Maratona Brasília

Luiz Fellipe Alves, Davi Cruz e Luiz Francisco*—O terceiro dia de Maratona Brasília, realizado nesta segunda-feira (20/4), reuniu competidores para os trajetos de 5 e 21 km, que acolheu atletas masculinos e femininos, com a categoria inclusiva para pessoas com deficiência. As largadas foram ocorrendo de forma cadenciada, sendo a primeira às 6h30 para os atletas PCDs — masculino e feminino, e a segunda, para o público geral, dos trajetos de 5km e 21km, às 6h35.

Vindo de Anapólis (GO), o auxiliar de padaria Pablo Fagundes, de 39 anos, ficou em primeiro lugar na prova de 21 KM. O atleta relata que foi a primeira vez que se consagrou campeão em Brasília, mas já é "veterano" de corridas. "Fico feliz de poder vir e conseguir a vitória na prova", conta o corredor. "Foi um desafio com muita dificuldade porque senti muita dor e fiquei cansado mas, graças a Deus, construí uma vantagem no decorrer do percurso", comentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Corredora celebra paixão pelo esporte no terceiro dia da Maratona Brasília

Carmen Silva, 30 anos, foi a campeã do trajeto feminino de 21km. A professora de Educação Física corre há comentou sobre a dificuldade do trajeto realizado em Brasília. "Os trajetos aqui sempre são desafiadores, mas eu me preparei muito para essa prova", disse. A tricampeã comentou que seu treinador possui um planejamento detalhado para a corrida. "Ele sempre bola um plano para o trajeto, pensando em tudo e que eu possa entregar o meu melhor resultado", afirmou.

Leia também: Preparação e superação marcam terceiro dia da Maratona Brasília 2026

O primeiro lugar da corrida de 5KM foi para o servidor público Alessandro Pires, de 52, que fez a prova em 17m43. O atleta mora no Valparaíso de Goiás e conta que gostou do trajeto e que se preparou "bastante" ao acordar, às 4h da manhã, para treinar antes do horário de trabalho. "Dessa vez, eu não fiz desafio porque são várias corridas e a minha carga não suporta, mas eu admiro os atletas que correm provas de 5 a 42 KM", declarou. "Só tenho que dizer parabéns aos corredores."

Leia também: Maratona Brasília 2026 atrai corredores de todo o país à Esplanada

Na prova dos 5km feminino, Katiursola Bertoli, de 44 anos, se sagrou a grande campeã. Para a atleta, a marca representa uma conquista inédita. “Foi o meu primeiro pódio geral. Estou muito feliz com a minha conquista, foi muito esforço investido”, contou. Apesar do desgaste gerado na primeira prova, a corredora ainda irá enfrentar os 10km na próxima terça-feira (21/4). “Eu vou em busca do pódio novamente. Quero mais uma medalha”, comentou com segurança.

















O bicampeão da categoria PCD nos 21km da Maratona Brasília 2026, Ricardo Melo, 54 anos, celebrou a vitória com destaque para a estratégia e constância ao longo do percurso. “Saí num ritmo conservador, pensando na volta, que é mais subida. No 10°Km assumi a liderança e mantive o ritmo entre 4min40s e 4min45s”, relatou.

Mirene de Souza, atleta PCD feminina, conquistou o tricampeonato na prova dos 21km. A atleta afirma que a primeira preparação é a psicológica. “O psicológico envolve uma coisa muito importante que é a fé. Deus me manda todos os dias para vencer as batalhas, é um desafio sem limite”, disse. A atleta investiu no desafio BSB sem limites, que reúne provas de 5, 10, 21 e 42km durante os quatro dias de provas. Apoiada sempre na fé, ela se mostra bastante confiante para mais um desafio. “Vou com tudo para vencer mais uma corrida, Deus está comigo. Vou ter muita força para aproveitar esse trajeto maravilhoso”, acrescentou.

